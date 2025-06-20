شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية رسائل نصية.. فوائد نفسية غير متوقعة للمكالمات الهاتفية والان مع تفاصيل الخبر

بسبب نمط الحياة الحديث، أصبحت الرسائل النصية هى الطريقة المسيطرة على التواصل الإجتماعى، بدلا من الإتصال المباشر، وتحديدا بين الأفراد الأصغر سننا، والذين يطلق عليهم الجيل زد Gen Z، ويصل الحد لدى البعض للنفور من المكالمات الهاتفية، وهو ما يطلق عليه رهاب الهاتف.

ووفقا لموقع "Very well mind" ، توجد علاقة وثيقة بين المكالمات الهاتفية المنتظمة والصحة النفسية، وذلك لأن المكالمات الهاتفية تُوفر روتينًا مُريحًا ، وتأكيدًا عاطفيًا ، وشعورًا بالتواصل ، وهي عوامل تُقي من الشعور بالوحدة والقلق واضطرابات المزاج كالاكتئاب، كما أنها تساعد في دعم تنظيم الجهاز العصبي من خلال التنظيم المُشترك.

ما هو التنظيم المشترك؟

التنظيم المشترك هو مصطلح يصف الارتباط الثنائي الاتجاه بين القنوات العاطفية لشخصين، والتي يمكن أن تساهم في الاستقرار العاطفي من خلال تقليل العزلة وبناء المرونة ومقاطعة أنماط التفكير السلبية.

وبينما تُضفي الرسائل النصية والملاحظات الصوتية شعورًا بالتواصل والانتماء، تتيح مكالمات الهاتف أو الفيديو المباشرة تنظيمًا عاطفيًا آنيًا وتناغمًا في العلاقات، وعمليًا تقلل المكالمات الهاتفية أيضًا من احتمالية سوء الفهم، وهو أمر شائع في الرسائل النصية نظرًا لغياب الإشارات غير اللفظية واستخدام الاختصارات وعلامات الترقيم، والتي غالبًا ما تُفهم بشكل خاطئ.

كما أن سماع صوت أحد أحبائك يؤدي إلى إطلاق هرمون الأوكسيتوسين، وغيره من الهرمونات التي تساعد على الشعور بالسعادة، وبشكل عام، يُعزز التواصل المنتظم الشعور بالألفة العاطفية والتواصل مع الآخرين.

هل يجب إجراء مكالمة هاتفية كل يوم لتعزيز الصحة العقلية؟

بينما قد تُناسب المكالمات اليومية بعض الأشخاص، إلا أنها ليست ضرورية، ففي نهاية المطاف تعد الاستمرارية أهم من التكرار".

ويعد الهدف هو إيجاد إيقاع يُعزز التقارب دون ضغط، ويعتمد الجدول الزمني المناسب على احتياجات كلٍّ من الطرفين، وتفضيلاته، وتوافره، وقدرته، لذلك ليس هناك عدد مثالي من المرات التي تحتاج فيها للاتصال بشخص ما للحفاظ على تواصل سليم، حتى لا يبدأ الطرف الأخر بالشعور بالضغط، وهو ما يعنى أنك تتحدث أكثر من اللازم .