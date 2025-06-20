شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة باللون الأحمر تحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فإن الأطعمة ذات اللون الأحمر تعتبر بطلًا خارقًا، فهذه الأطعمة الطبيعية النابضة بالحياة ليست مجرد أطعمة لذيذة، بل غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ومضادات الالتهاب، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة باللون الأحمر تعتبر خارقة للحفاظ على صحة قلبك:

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنح الطماطم لونها الأحمر المميز، ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، ومنع تراكم الترسبات، وخفض مستويات ضغط الدم، وسواء كنت تحبها نيئة في السلطات، أو صلصة مع المكرونة، خاصة أن طهي الطماطم يعزز امتصاص الليكوبين.

البنجر

يعتبر البنجر من الخضراوات الرائعة في عالم الخضروات، خاصة في شكل عصير، وهو غنى بالنكهة الترابية في السلطات، كما أن البنجر غني بالنترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب طبيعي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وهذا يعني انخفاض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، ومن ثم الحفاظ على صحة قلبك.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد البنجر غنيًا بحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، وهي جميعها عناصر غذائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن تناول عصير البنجر قبل التمرين قد يُعزز قدرتك على التحمل ويزيد من قوة قلبك.

التفاح الأحمر

تناول تفاحة يوميًا قد يُغنيك عن زيارة طبيب القلب، خاصةً إذا كانت حمراء، فالتفاح الأحمر غني بالفلافونويدات، وخاصةً الكيرسيتين، الذي يُساعد على تقليل الالتهاب ومنع تجلط الدم، وتحتوي أيضًا على ألياف قابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتكمن أهم فوائدها في قشرتها، لذلك احرص على تناوله بالقشر، كما رُبط تناول التفاح بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وخفض ضغط الدم، ويمكنك تناوله كوجبة خفيفة.

العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر، خاصة العنب الذي يحتوي على بذور، على نسبة عالية من مادة الريسفيراترول، وهي مركب مرتبط بتحسين وظائف القلب، وتقليل الالتهاب، وحتى مرونة الأوعية الدموية بشكل أفضل، وتناول حبات العنب الأحمر الكاملة غنى بالألياف ويحقق توازنًا لمستويات السكر في الدم، كما يساعد الريسفيراترول على حماية البطانة الداخلية للشرايين وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد أسباب أمراض القلب، تناول حفنة من العنب بضع مرات أسبوعيًا قد يكون سلاحًا سحريًا لقلبك.

الفراولة

الفراولة ليست مجرد فاكهة صيفية مفضلة، بل هي غذاء خارق متكامل لصحة القلب، فهى غنية بفيتامين سي، والبوليفينول، والأنثوسيانين (الأصباغ التي تُكسبها اللون الأحمر)، وتُساعد الفراولة على تقليل الالتهابات، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وخفض ضغط الدم، حتى أن دراسة من جامعة هارفارد وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من ثلاث حصص من الفراولة أو التوت الأزرق أسبوعيًا انخفض لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 32%، ويمكنك إضافتها إلى العصائر، أو رشها على الشوفان، أو تناولها مباشرة.