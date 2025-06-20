شكرا لقرائتكم خبر عن لا تصيب أكثر من 7% من المرضى.. ما هي الصدفية العكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الصدفية العكسية هي حالة مناعة ذاتية تسبب آفات ملساء مثيرة للحكة في ثنيات الجلد، والتى يتزايد فيها احتكاك الجلد ببعضه، مثل الإبطين والفخذ وتحت الثديين، لذلك يطلق عليها الصدفية الانثنائية أو الصدفية بين الثنيات.

وتعتبر الإصابة بالصدفية العكسية نادرة، وتمثل ما بين 3% إلى 7% فقط من جميع حالات الصدفية، وفى العادة تصيب الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل غير متناسب، وفقا لموقع "Very good health".

لماذا تسمى بالصدفية العكسية؟

يطلق على هذا النوع من الصدفية اسم الصدفية العكسية، لأنها تظهر في الجهة المقابلة من مواضع الصدفية اللويحية، فبدلاً من ظهورها على السطح الخارجي للمفصل، تؤثر الصدفية العكسية على الأسطح المنحنية والثنية، أو تلك التي تنحني أو تطوي وتتلامس مع الجلد.

أسباب الإصابة بالصدفية العكسية

الصدفية العكسية، مثل جميع أشكال الصدفية الأخرى، هي مرض التهابي مناعي ذاتي، وتحدث الإصابة عندما ينظر الجهاز المناعي بشكل مفاجىء إلى خلايا الجلد على أنها ضارة، ويشن هجوما التهابيا للسيطرة على ما يفترض أنه عدوى.

ويؤدي الالتهاب إلى ظهور خلايا جلدية لا تزال في طور النضج، تسمى الخلايا الكيراتينية، لتتطور بمعدل سريع للغاية، عندها يصبح الجلد المصاب أكثر سمكا، ويشكل الآفات المعروفة باسم الصدفية.

ويوجد بعض المحفزات التى قد تساعد على ظهور الصدفية العكسية، مثل:

السمنة

الضغط النفسى

التدخين

العدوى خاصة التهابات العقديات والتهابات الجهاز التنفسي العلوي

إصابات الجلد، بما في ذلك حروق الشمس والجروح والتآكل

المناطق الأكثر تعرضا للإصابة بالصدفية العكسية

تظهر الصدفية العكسية في أماكن تلامس الجلد، مثل الإبطين، وهذا ما يميزها أيضًا عن الصدفية اللويحية، التي غالبًا ما تصيب الأسطح الباسطة، وتعد طيات الجلد الأكثر تأثرًا ما يلى:

حول الأعضاء التناسلية

بين الأرداف

تحت الثديين

في طيات الفخذ

داخل السرة

خلف الأذنين

ويمكن أن تتطور الآفات عند الأشخاص المصابين بالسمنة داخل لفائف الجلد في البطن، وتحت الذقن المزدوجة، وبين الفخذين، وعلى طول الجلد المتدلي في الجزء العلوي من الذراع.

أعراض الصدفية العكسية

تظهر الصدفية العكسية على شكل آفات مثيرة للحكة، لونها أحمر فاتح على بشرة بيضاء، وأحيانا يكون لونها أرجواني أو بني أو أغمق من لون الجلد المحيط بها.

ولأن الصدفية العكسية تؤثر على طيات الجلد، التي تحتفظ برطوبة إضافية، فإن الآفات لا تكون جافة كاللويحات الجلدية النموذجية للصدفية اللويحية، وهي النوع الأكثر شيوعًا.

ولأن هذه المناطق تحتك ببعضها كثيرًا، تتساقط خلايا الجلد بشكل طبيعي قبل أن تصبح البقع متقشرة، وتشمل أعراض الصدفية العكسية ما يلي:

الألم خاصةً عند الاحتكاك الشديد.

الشقوق.

النزيف.

العدوى البكتيرية والفطرية بسبب الدفء والرطوبة داخل طيات الجلد

يمكن أن يتطور الصدفية العكسية بشكل حصري أو يحدث بالتزامن مع أنواع أخرى من الصدفية، والتي قد تأتي مع علامات وأعراض أخرى .

ما الذي يسبب الصدفية العكسية؟

لا يُعرف الكثير عن سبب ظهور الصدفية العكسية بهذه الطريقة. يُعتقد عمومًا أن الصدفية ناتجة عن مزيج من العوامل الوراثية والمحفزات البيئية.

علاج الصدفية العكسية

لا يمكن الشفاء بشكل نهائى من الصدفية العكسية، ولكن هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة وخيارات العلاج الطبي التي تساعد في إدارتها وعلاجها، والعديد من هذه الخيارات هي نفسها المستخدمة لعلاج أنواع أخرى من الصدفية.

والهدف الأساسي من العلاج هو السيطرة على حالة الجلد عن طريق تخفيف الالتهاب، إما محليا أو جهازيا.

تغييرات نمط الحياة.

وبما أن الصدفية العكسية مرض مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة، فإنها ستتحسن بشكل شبه دائم إذا عند فقدان الوزن الزائد .

تناول الطعام الصحيح وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل التوتر.

العلاجات الطبية

اعتمادًا على شدة الأعراض، قد يشمل العلاج الطبي ما يلي:

مستحضرات قطران الفحم الموضعية.

المراهم الموضعية.

العلاج بالضوء.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض عن طريق الفم.

الأدوية البيولوجية القابلة للحقن.

فيما يتعلق بالصدفية العكسية تحديدًا، يمكن استخدام مضادات الفطريات أو المضادات الحيوية الموضعية لعلاج الالتهابات الثانوية التي قد تحدث في طيات الجلد المصابة، ويمكن استخدام الأدوية الفموية في الحالات الشديدة.

نصائح لتجنب الازعاج الناتج عن الصدفية العكسية

ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس.

تجنب الأحزمة الضيقة، والياقات والأكمام، كذلك السراويل الضيقة والجينز الضيق.

استشر طبيبك بشأن مزيل عرق مناسب خالٍ من العطور.

وضع بودرة التلك ونشا الذرة وصودا الخبز على طيات الجلد للحفاظ على جفافه.

غسل الإبطين ومنطقة العانة عند التعرق بالماء البارد والصابون المعتدل.

تجفيف الجلد بالتربيت بدلاً من مسحه.

وضع طبقة رقيقة من المرطب على الجلد المصاب قبل وضع الأدوية الموضعية.

خذ حمامات الشوفان لتهدئة البشرة الملتهبة.

احرص على إبقاء أماكن معيشتك أو عملك باردة لتجنب التعرق.