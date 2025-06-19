شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الاستحمام بالماء البارد في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

رغم فوائد الاستحمام بالماء البارد العديدة، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن خبراء الصحة والأطباء ينصحون بعض الأشخاص بتجنب الاستحمام بالماء البارد، يقول الأطباء إن الصدمة المفاجئة للماء البارد قد تُضيق الأوعية الدموية، مما يُقلل من تدفق الدم، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة، بحسب موقع تايمز ناو.

في حين أن هناك العديد من الفوائد التي يمكنك جنيها من الاستحمام بالماء البارد - مثل تقليل الالتهاب، وتهدئة الحكة الجلدية، وتعزيز الطاقة – لكن إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة أو نقاط ضعف مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي، وحتى مرض السكري، فقط تجنبها.

لماذا يجب عليك تجنب الاستحمام بالماء البارد؟

يقول الخبراء إنه مع ضعف المناعة الناتج عن حالات صحية مختلفة، فإن التعرض المفاجئ للماء البارد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض أو إبطاء عملية الشفاء، لذا، من المهم دائمًا استشارة طبيبك أولًا وطلب المشورة الطبية بشأن ما إذا كان ينبغي عليك الاستحمام بالماء البارد أم لا.

من يجب عليه تجنب الاستحمام بالماء البارد؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل الصحية، ابتعد عن الماء البارد:

مرض القلب

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية، تجنب الاستحمام بالماء البارد، فقد يسبب انقباضًا مفاجئًا للأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية أو قصور القلب.

ارتفاع ضغط الدم

يُسبب ارتفاع ضغط الدم خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يقول الأطباء إن صدمة الماء البارد قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وهو أمر خطير لمن يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

الناجين من السكتة الدماغية

إذا كنت قد تعرضت لسكتة دماغية أو أي شيء مماثل أمراض الأوعية الدموية الدماغية احذر من الاستحمام بالماء البارد. فوفقًا للخبراء، قد يؤدي التغير المفاجئ في درجة الحرارة إلى سكتة دماغية متكررة بسبب ارتفاع ضغط الدم.

مرض رينود

مرض رينود، وهو حالة تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين استجابةً للبرد أو الإجهاد، قد يكون ضارًا لمن يستحمون بالماء البارد، قد يؤدي هذا إلى تحول لون المناطق المصابة إلى الأبيض، ثم الأزرق، ثم الأحمر مع عودة تدفق الدم. قد يؤدي التعرض للماء البارد إلى ألم شديد، وخدر، وألم شديد.

الربو

قد يكون الاستحمام بالماء البارد، محفزًا لأعراض الربو. إذا كنت تعاني من هذه الحالة التنفسية، فقد يُضيّق الهواء البارد مجاري الهواء، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس والسعال والصفير.

قد يتحمل بعض الأشخاص الاستحمام بالماء البارد، بينما يجد آخرون أن الماء البارد قد يُفاقم أعراض الربو لديهم.