شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الأمراض المنقولة بالغذاء خلال فصل الصيف؟ نصائح هامة والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف، يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، على رأسها ما هي العواقب المحتملة لعدوى بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية، بما يستلزم اتباع عدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الغذاء خلال تلك الفترة.

ووفقا لموقع "CNN" يعد فيروس نوروفيروس السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ترجع حوالي نصف الأمراض المتعلقة بالغذاء إلى هذا الفيروس.

لماذا تنتشر الأمراض المنقولة بالغذاء بشكل أكبر في الصيف؟

يزداد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء خلال أشهر الصيف لأن البكتيريا تنمو بسرعة أكبر في الطقس الدافئ، وقد يؤدي سوء تحضير الطعام أو تركه في الخارج لفترة طويلة إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

طرق انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء

يمكن أن ينتشر هذا الفيروس عبر الطعام والشراب الملوث، أو من شخص لآخر عندما يلمس شخص ما أشياءً لمسها شخص مصاب ثم يلمس فمه، أو من خلال مشاركة الأكواب والأوعية والأواني.

كذلك يمكن لعدد من البكتيريا أن تُسبب أيضًا أمراضًا منقولة بالغذاء، وتحدث العدوى نتيجة تناول طعام نيء أو غير مطبوخ جيدًا، كما تحدث أمراض أخرى نتيجة التلوث البكتيري في الطعام، تشمل البكتيريا الشائعة المتورطة في الأمراض المنقولة بالغذاء العطيفة والليستيريا، والسالمونيلا، والإشريكية القولونية.

وتشمل أعراض العدوى المنقولة بالغذاء الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن، وحسب السبب وحالة المريض الصحية، قد تظهر أعراض أخرى، مثل الحمى والإسهال الدموي والجفاف، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية الكامنة.

وتنتقل السالمونيلا غالبًا إلى البشر عن طريق الطعام الملوث.، وبينما يتعافى معظم المصابين بها بسرعة دون عواقب طويلة الأمد، قد يصاب بعضهم بمرض شديد، ومؤخرا شهدت كاليفورنيا نقل 21 شخصًا إلى المستشفى من أصل 79 مصابًا، بسبب بيض ملوث بالعدوى.

الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء

اتبع أفضل الممارسات في تحضير الطعام، بما في ذلك غسل المنتجات كالخضراوات والفواكه، حتى لو تم تقشيرها، و تأكد من طهي اللحوم والأسماك على درجة الحرارة الموصى بها، مع ضرورة عدم استخدام للأواني والأطباق التي توضع فيها اللحوم والأسماك النيئة مع أطعمة أخرى.

وتذكر أن البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجة حرارة الغرفة، والحد الأقصى لترك الطعام خارج الثلاجة هو ساعتين فقط، قبل التخلص منه أو تخزينه في الثلاجة أو المُجمد، إذا كنت في الخارج وكانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا، فقلل الحد إلى ساعة واحدة.

من الضرورى أيضا تجنب الحليب غير المبستر أو "النيء" والبيض غير المطبوخ، وتأكد من غسل يديك جيدًا بالماء والصابون باستمرار، كذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والقيء وتقلصات المعدة عدم تحضير الطعام.

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، بمن فيهم كبار السن والرضع والحوامل أو المصابات بأمراض كامنة خطيرة، توخي الحذر بشكل خاص من الأمراض المنقولة بالغذاء، كما هو الحال مع أنواع أخرى من العدوى.

علاج العدوى الناتجة عن الطعام الملوث

مفتاح العلاج هو الترطيب، حيث ينبغي على المصابين بالإسهال تناول السوائل باستمرار للوقاية من الجفاف، أما من يتقيأ ولا يستطيع الاحتفاظ بالسوائل في معدته، فقد يحتاج إلى تناول أدوية مضادة للغثيان، كذلك يتحسن معظم المصابين دون استخدام المضادات الحيوية ، ولكن قد تكون هذه الأدوية ضرورية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويمكن علاج معظم الأمراض المنقولة بالغذاء في المنزل، وتشمل أسباب استشارة الطبيب عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل، والإسهال المستمر لأكثر من ثلاثة أيام، والحمى الشديدة، وبراز الدم.