شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما نوبة قلبية.. 10أسباب مختلفة لآلام الصدر وعلامات الخطر والان مع تفاصيل الخبر

عند الشعور بألم شديد فى الصدر، غالبا أول ما يتبادر للذهن هو الإصابة بنوبة قلبية، إلا أنه يوجد عدد من الأسباب الأخرى التى قد تتسبب فى آلام الصدر، مثل الذبحة الصدرية وحرقة المعدة، أو حتى نوبات الهلع.

وبشكل عام فى حالة الشعور بألم غير معتاد بالصدر، من الضرورى اللجوء لطبيب مختص فى أسرع وقت، لتحديد سببه، حيث إنه يوجد 10 أسباب محتملة لتلك الآلام، وفقا لموقع "Health" الطبى.

10 أسباب للشعور بآلام الصدر النوبات القلبية

تحدث النوبات القلبية عندما يقل تدفق الدم إلى القلب أو يتوقف، ويصاحبها الإحساس بالألم في منتصف الصدر، وقد يشبه الضغط غير المريح والامتلاء.

وتشمل العلامات الأخرى للنوبة القلبية عدم الراحة في مناطق الجزء العلوي من الجسم، مثل أحد الذراعين أو الظهر أو الرقبة، وضيق التنفس والتعرق، والشعور بالتعب بشكل غير عادي والدوار، بجانب ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

الذبحة الصدرية المستقرة المزمنة

الذبحة الصدرية المستقرة المزمنة تسبب نوع من ألم الصدر الناتج عن انسداد تدفق الدم في الشرايين التاجية، وهو ألم قصير الأمد يوصف غالبًا بأنه يشبه الضغط أو العصر.

وقد تحدث الذبحة الصدرية المزمنة بشكل متوقع نتيجةً للإجهاد أو التوتر العاطفي، وعادةً لا تستمر لأكثر من بضع دقائق، لكنها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

التهاب غضروف الضلع

التهاب غضروف الضلع هو التهاب جدار الصدر، ويعد سبب شائع وغير ضار لألم جدار الصدر، هو التهاب الأنسجة التي تربط الأضلاع بعظم القص، وقد يسبب ضغطًا على جدار الصدر أو ألمًا عند الضغط على المنطقة.

تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب غضروف الضلع التهاب المفاصل، أوإصابة في الصدر، العدوى التي تتطور بعد استخدام الأدوية عن طريق الوريد أو الجراحة، وقد يحدث أيضا بسبب رفع الأشياء الثقيلة، أو الإجهاد أثناء السعال، أو ممارسة التمارين الرياضية القوية.

ارتجاع المرىء

إذا كنت تعاني من الارتجاع الحمضي أكثر من مرة أسبوعيًا، فقد تكون مصابًا بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، والذي يمكن أن يسبب إحساسًا بالحرقان خلف عظمة القص.

وقد يكون من الصعب التمييز بين الارتجاع الحمضي والنوبة القلبية، لذا يجب طلب الاستشارة الطبية العاجلة عند وجود أي ألم جديد في الصدر.

التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب مفاجئ للبنكرياس، الذي يقع خلف المعدة مباشرة، والذى يتسبب فى آلام شديدة في البطن يمكن أن تنتشر إلى الصدر.

وغالبًا ما تتسبب حصوات المرارة، أو قطع صلبة تشبه الحصى من الكوليسترول المتصلب، في حدوث التهاب في البنكرياس، مسببا أعراضا مثل ألم أو تورم في البطن، أوقىء وغثيان، أو ضربات قلب سريعة.

نوبات الهلع

نوبة الهلع هي قلق شديد بسبب استجابة الجسم للقتال أو الهروب، والتى تبدو فى الكثير من الأحيان وكأنها نوبة قلبية، وقد تسبب أيضًا أعراضًا مثل الدوار والخوف الشديد من الموت، وسرعة ضربات القلب، والعرق الشديد.

التهاب التامور

التهاب التامور هو التهاب طبقات الأنسجة المحيطة بالقلب، و يعد الألم الحاد والطاعن في الجانب الأيسر، أو الجزء الأمامي من الصدر، من أكثر أعراضه شيوعًا، و قد يحدث الألم في البطن أو الظهر أو الرقبة أو الكتفين.

وفى الأغلب يكون الألم أشد عند التنفس بعمق، أو السعال، أو الاستلقاء، أو البلع، وقد يتحسن بالانحناء إلى الأمام أثناء الجلوس.

ألم الصدر الجنبي

ألم الصدر الجنبي هو التهاب غشاء الجنب أو بطانة الرئتين، والذى يسبب الشعور بألم مفاجئ حارق أو حاد أو طعن في الصدر أثناء التنفس بعمق، كذلك يمكن أن تسبب العدوى، مثل الالتهاب الرئوي، ألمًا في الصدر الجنبي، وخاصةً عند التنفس أو السعال.

ويعد الانسداد الرئوي أحد الأسباب الأكثر شدة لألم الصدر الجنبي، والذى يحدث عندما تسد جلطة دموية أحد شرايين الرئة، مما يؤدي إلى إتلاف الرئتين وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والذى قد يكون مهددًا للحياة فى حالة عدم علاجه.

شد عضلي في الصدر

أحيانا يحدث خلط بين إجهاد عضلة الصدر ومرض أكثر خطورة، مثل النوبة القلبية، لكن ذلك الشد قد يحدث مثلا عند حمل أو رفع أشياء ثقيلة، ويزداد احتمال حدوث الألم بسبب شد عضلة إذا كان الألم عند الضغط عليها.

الهربس النطاقى

تحدث القوباء المنطقية أو الهربس النطاقى عندما ينشط فيروس الحماق النطاقي (VZV) المسبب لجدري الماء، وعادة ما يحدث ذلك عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وتشمل أعراضه الألم والحكة والوخز. عادةً، بحيث يظهر طفح جلدي بعد أيام، يليه ظهور بثور.

وإذا أثرت القوباء المنطقية على منطقة الصدر قبل ظهور الطفح الجلدي، فقد يحدث خلط بين الألم المبكر للإصابة والنوبة قلبية، وهو ما يستدعى زيارة الطبيب فى أسرع وقت.

متى يكون ألم الصدر علامة خطر

عند الشعور بألم غير معتاد بالصدر، يجب طلب المساعدة الطبية فورا، خاصة إذا كان مصحوبا بالأعراض التالية: