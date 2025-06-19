6 أخطاء يجب تجنبها عند استخدام واقى الشمس

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خلال فصل الصيف وبسبب شدة حرارة الشمس، يعد وضع مستحضرات الوقاية من الشمس أمرا ضروريا للحفاظ على الجلد من الأشعة فوق البنفسجية للشمس، والتي يمكن أن ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ومن الهام التأكد من استخدام تلك المستحضرات بشكل صحيح، لأنه فى حالة الاستخدام الخاطىء تفقد فاعليتها وقدرتها على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

ونشر موقع "Health" الطبى، 6 أخطاء شائعة ينصح أطباء الجلد بتجنبها، عند استخدام واقى الشمس، وتحديدا المتوفر على شكل "بخاخ".

6 أخطاء يجب تجنبها عند وضع وضع مستحضرات الوقاية من الشمس: عدم وضع كمية كافية

الحد الأدنى لكمية كريم الوقاية من الشمس التي يحتاجها البالغون لتغطية الجلد المكشوف هو أونصة واحدة ، أو ما يكفي لملء كوب صغير، وقد يكون من الصعب تحديد الكمية عند استخدامه بشكل بخاخ، لذلك يجب التأكد من تغطية الرذاذ للجلد بشكل واضح ويلمع ثم يتم فركه، أو رش واقي الشمس في راحة اليدك أولاً لتحديد الكمية، ثم وضعه على الجلد.

الرش داخل مكان مغلق

فى حالة تفضيل استخدام بخاخ للوقاية من الشمس، تحديدا عند التواجد على الشاطىء، فمن الضرورى وضعه في الهواء الطلق، وليس في مكان مغلق مثل الحمام، وذلك لأن الجزيئات الصغيرة قد تهيج الحلق والأنف والعينين والرئتين، إذا تم رشه في مكان قليل التهوية.

عدم توزيعه على الجلد بشكل صحيح

يجب التأكد من توزيع الكريم الواقى من الشمس على البشرة وتغطيتها بشكل كامل، لأنه فى حالة توزيع بشكل غير متجانس لن يقدم حماية موحدة وفعالة للبشرة.

عدم وضع طبقات

اعتمادًا على البيئة ومدة بقائك بالخارج، قد لا تتمكن طبقة واحدة من واقي الشمس من حجب الأشعة فوق البنفسجية بشكل كافى، مما يجعل وضع طبقات من الكريم أمرا ضروريا لتحقيق أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، خاصة عند التواجد فى مكان شديد الحرارة.

وضعه مرة واحدة فقط خلال اليوم

توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بإعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرق مباشرة، حتى مع إستخدام الكريمات المقاومة للماء.

استخدام واقي الشمس القديم أو منتهي الصلاحية

المكونات النشطة في واقي الشمس تتحلل مع مرور الوقت وتصبح أقل فعالية في حجب الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ينصح بعدم استخدام العبوات القديمة من الصيف الماضى، حتى وإن كانت مازالت ممتلئة.

قد تؤدي الحرارة المرتفعة لفترات طويلة إلى ذلك أيضًا، عند عودتك إلى المنزل بعد قضاء يوم في الهواء الطلق، احمل واقي الشمس معك إلى الداخل بدلًا من وضعه في سيارتك.

"إنها تميل إلى فقدان قوتها، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن نتعود على استخدام واقي شمس جديد في موسم جديد أو رحلة جديدة"، كما قال بيرد.