لن يتعلمها في المدرسة: أهم 7 مهارات حياتية مهمة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 04:24 مساءً - المهارات الشخصية أو (Soft Skills) هي "مجموعة من السمات" والقدرات الشخصية التي تُمكّن الأطفال من التفاعل مع الآخرين , تشمل المهارات الشخصية قدرة الطفل على التعاون بفعالية، وإدارة الوقت بكفاءة، والتواصل بوضوح وهناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا مهمًا في تكوين المهارات الشخصية خاصة في الحياة اليومية في المنزل. فالأطفال الذين تُزودهم المهارات الشخصية منذ سن مبكرة يُمكنهم التكيف بسهولة والنجاح في مستقبلهم إليك وفقًا لموقع " raisingchildren " بعض المهارات الشخصية المهمة التي يحتاجها الأطفال في المستقبل، ويمكن تعليمها منذ الصغر.

العمل الجماعي

يجب تعريف الأطفال على كيفية العمل الجماعي-الصورة من موقع AdobeStock

يجب تعريف الأطفال بكيفية العمل الجماعي، مما سيحقق لهم نتائج باهرة في الحياة لأنهم يتمتعون بمهارات عمل جماعي قوية، ويتذكرون دائمًا أهداف فريقهم، ويفهمون مسؤولياتهم الفردية ومسؤوليات جميع أعضاء الفريق، فهم يكونون داعمين وإيجابيين، ويتواصلون بانتظام، ويستمعون باهتمام للآخرين.

يمكن تعليم الطفل العمل الجماعي أثناء اللعب أو القيام بالأعمال المنزلية

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حل المشكلات

تستطيع مهارة حلّ المشكلات الفعّال تحديد المشكلة الحقيقية، وفهم جميع التعقيدات، ثم استخدام تفكير الطفل النقدي لتبادل الأفكار وإيجاد الحلول الممكنة وتحديد الحل الأمثل.

يمكن تعليم الأطفال هذه المهارة منذ الصغر ويمكن للأمهات إخبار أطفالهن بالمشاكل التي قد يتعرضون لها في هذا العمر، وإشراكهم في نقاشات فعّالة، وإقناعهم بأنهم جزء من النقاش، ثم إيجاد الحلول واستكشاف أفكارهم، فإن القدرة على حل المشكلات تُميّز الشخصيات الناجحة عن الشخصيات غير الناجحة.

التواصل الفعال

مهارات التواصل الجيدة تعني قدرة الأطفال على الاستماع وفهم وجهات نظر الآخرين، بالإضافة إلى قدرتهم على مشاركة آرائهم بفعالية فالأطفال الذين يتواصلون بشكل فعال يجيدون التواصل اللفظي والكتابي، ويفهمون إشارات التواصل غير اللفظية.

على سبيل المثال، يستخدم الأطفال الذين يتواصلون جيداً لغة واضحة، كما أنهم يدركون لغة الجسد ونبرة الصوت عند إيصال الرسائل.

لذا عليك تعليم أطفالك التواصل بفعالية، سواء في الفصل الدراسي، أو في الملعب، أو في المنزل. وتشجيعهم على التحدث بثقة ونبرة مهذبة. وتعليمهم كيفية التحدث مع أشخاص من مختلف الأعمار والأطوال.

القدرة على التكيف

كما هو الحال مع البالغين، يحتاج الأطفال أيضًا إلى التكيف مع التغييرات في البيئة من حولهم فليس كل طفل قادرًا بطبيعته على التعامل مع التغيير بطريقة إيجابية، لذا فإن القدرة على التكيف بسرعة مهارة شخصية مهمة.

إذا كان الأطفال قادرين على التكيف، فسيفهمون التغييرات التي ستحدث وسيبقون منفتحين، و لاحقًا سيبحثون عن فرص التغيير ويخططون للإجراءات العملية اللازمة لتبني أو القيام بالأشياء بشكل مختلف نتيجةً لهذا التغيير. يمكنهم بسهولة التركيز على الجوانب الإيجابية ولا يخشون الخروج من منطقة راحتهم لبناء عادات جديدة.

لذا أخبري أطفالك أن التغيير أمر طبيعي، وتربيتهم كأفراد أقوياء لا يستسلمون بسهولة عند رؤية أدنى تغيير و اجعليهم قادرين على التكيف. فالشخص القادر على التكيف بما يكفي يمكنه الصمود حتى في أصعب الأوقات والتغلب عليها.

التفكير النقدي والمثابرة

تُعدّ مهارات التفكير النقدي ذات قيمة عالية لمستقبل الأطفال- الصورة من موقع AdobeStock

تُعدّ مهارات التفكير النقدي ذات قيمة عالية لمستقبل الأطفال فمن خلال هذه المهارة، يُمكنهم وضع خطط ناجحة، والعمل بكفاءة، واغتنام الفرص، والاستجابة دائمًا بعقلانية للمواقف والتحديات.

يمكن تعليم الأطفال هذه المهارة من خلال تمكينهم من الاستمرار في طرح الأسئلة وتكوين آرائهم الخاصة. فالأطفال الذين يطرحون الأسئلة باستمرار قادرون على التفكير النقدي، حتى يتمكنوا في النهاية من التعبير عن آرائهم دون خوف.

بالإضافة إلى التفكير النقدي، يحتاج الأطفال أيضًا إلى المثابرة وهي أهم مهارة شخصية لدى الأطفال لأنها تُميّز الأطفال ذوي الدوافع العالية عن الأطفال الذين يستسلمون بسهولة وقد أثبتت الأبحاث أنها مؤشر أقوى للنجاح من معدل الذكاء.

الأطفال المثابرون لا يستسلمون عند مواجهة النكسات. يؤمنون بأن جهودهم ستؤتي ثمارها، لذا فهم يحافظون على حماسهم.

إدارة الوقت

معرفة كيفية إدارة وقت العمل بفعالية يمكن أن تساعد الطفل على تقليل التوتر الذي قد ينشأ بسبب عبء المسئوليات لأنه يكون قادرًا على تخصيص وقته لأهم المهام، ثم الالتزام بجدول محدد منذ سن مبكرة، يمكن تعليم الأطفال هذه المهارة الأساسية لإدارة الوقت لذا عليك التأكد من أن الأطفال يقومون بأداء مهامهم دائمًا، وأخبريهم أيضًا عن عيوب تأجيلها ثم أعطيهم أمثلة لشخصيات بارزة حققت نجاحًا باستغلال كل دقيقة بكفاءة.

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مهارات القيادة

مهارات القيادة تعد مفيدة لتحقيق نتائج جيدة لأنها تساعد على نجاح العمل الجماعي وتحفيز الطفل دائمًا على اتخاذ قرارات مهمة في الأوقات غير المناسبة وقيادة الفريق إلى النجاح.

يمكن تعليم مهارات القيادة في المنزل بسهولة حيث يمكن للأطفال تقليد والديهم أو إخوتهم الأكبر سنًا يجب على الوالدين معرفة كيفية توزيع المهام، وتنظيم العمل اليومي، وما إلى ذلك. كما يمكن للأمهات منح أطفالهن الثقة اللازمة للقيادة عند القيام ببعض المهام كالمساعدة في تنظيف المنزل أو اللعب مع أقرانهم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.