شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لعلاج النزلات المعوية سريعا.. احرص على هذه المشروبات والان مع تفاصيل الخبر

النزلة المعوية تسبب مزيجًا من الآلام والتقلصات والإسهال وسيولة البراز والتقيؤ والغثيان الشديد، تختلف الأعراض من حالة لأخرى ومن مرحلة عمرية لأخرى، تعاني خلالها من صعوبات في تناول الطعام واستقراره في أمعائك، كذلك تضطرب شهيتك وقدرتك على القيام بمهامك اليومية نتيجة شعورك بالإعياء.

نصائح ضرورية لمرضى النزلات المعوية

يقول تقرير نشر في موقع Eating Wellإن هناك مجموعة من الأسباب للنزلات المعوية، فهي عدوى تصيب الأمعاء فيروسية، ويطلق عليها بعض المتخصصين التهاب الأمعاء الفيروسي. يمكن لبعض النصائح أن تخلصك سريعًا من النزلات المعوية، بجانب مجموعة من الأدوية يصفها لك الطبيب المختص وفقًا لحالتك ولمرحلتك العمرية ولطبيعة العدوى:

- كلما قاومت الجفاف وتناولت المزيد من السوائل، كلما ساعدك ذلك على الشعور بالتحسن، لذلك حاول ترطيب جسمك بالسوائل التي يمكن لمعدتك أن تتحملها للتحسن بشكل أسرع.

- ابدأ بالسوائل الصافية كالمياه والشاي والمرق، وتدريجيًا بعد مرور بعض الوقت من الاستشفاء تحول إلى السوائل الأكثر كثافة مثل العصائر المخفوقة والزبادي، لتبدأ هضمك في استيعابها مرة أخرى.

- الرشفات الصغيرة هي الحل، حتى لو لم تشعر بالعطش، فمن المهم أن تشرب الماء عبارة عن رشفات صغيرة كل فترة، حدد ميعاد منتظم لتناولك المياه حتى وإن كنت لا ترغب في ذلك، فعليك بالالتزام بمواعيد الشرب حتى لا تعاني الجفاف.

- لا تثقل على معدتك بطعام أو شراب، حتى وإن كنت فجأة قد شعرت بالجوع.

- اهتم بالحصول على الراحة المناسبة وساعات النوم الكافية للتخلص سريعًا من النزلة المعوية.

- لا تحصل على أدوية دون استشارة طبيب، مثل المطهرات أو المسكنات أو غيرها.

مشروبان مهمان

مشروبات هامة يجب ألا تهملها أثناء الإصابة بالنزلات المعوية والتهاب المعدة الفيروسي:

- كوب من الشاي من أكثر المشروبات التي تهدئ حالة تهيج الأمعاء، يمكن أن تضع عليه البعض من النعناع، القليل جدًا منه يساعد على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وإرخاء الأمعاء، ويمكن إضافة القليل جدًا من العسل أيضًا.



- الشوربة أحد أهم المشروبات التي تهدئ الأمعاء، ولكن يجب ألا تكون دسمة ومصفاة من الدهون، يمكن أيضًا لحساء الدجاج أو حساء العظام أو حساء الخضار أن يعوض السوائل والالكتروليتات المفقودة من الإسهال والقيء، وتدعيم جهاز المناعة لديك للتعافي السريع.