شكرا لقرائتكم خبر عن ارتعاش اليد علامة على نقص 3 فيتامينات.. إزاى تستعيد مستوياتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون رعشة اليد، سواءً كانت عشوائية أو متكررة أمرا مُقلقا، ويزداد الأمر عندما تؤثر على حياتك اليومية وأنشطتك، ورغم أنها غير ضارة في الغالب، إلا أنها أحيانًا تكون علامة على وجود خلل في جسمك.

بالإضافة إلى الأسباب العصبية، فإن نقص العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب12 أو المغنيسيوم أو فيتامين د، يمكن أن يصبح السبب الرئيسي للمشكلة، وذلك لأن نقص هذه العناصر الغذائية تؤثر على وظائف العضلات والأعصاب.فلماذا يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى ارتعاش اليد؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth " يمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم وفيتامين د على وظائف الأعصاب والعضلات، نقص فيتامين ب12 يسبب تلفًا في الأعصاب، مما يؤدي إلى الرعشة أو الوخز.

نظرًا لأن المغنيسيوم يساعد على تنظيم تقلصات العضلات والإشارات العصبية، فإن المستويات المنخفضة منه تسبب ارتعاش العضلات أو اهتزازها، يلعب فيتامين د دورًا في صحة الجهاز العصبي العضلي، ويؤدي نقصه إلى ضعف أو رعشة.

علامات نقص فيتامين ب12 والمغنيسيوم وفيتامين د

يؤثر نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب12 والمغنيسيوم وفيتامين د، على الجسم بطرق مختلفة، من بين الأعراض الشائعة المرتبطة بكل نوع من أنواع النقص:

نقص فيتامين ب12: التعب، والخدر أو الوخز في اليدين/القدمين، ومشاكل الذاكرة، وتغيرات المزاج، وصعوبة المشي.

نقص المغنيسيوم: تقلصات العضلات، التشنجات، التعب، عدم انتظام ضربات القلب، والتهيج.

نقص فيتامين د: آلام العظام، وضعف العضلات، والتعب، والالتهابات المتكررة، واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

كيفية استعادة مستويات كافية من فيتامين ب12 والمغنيسيوم وفيتامين د

تُعدّ التغذية السليمة والمكملات الغذائية من أفضل الطرق لزيادة مستويات فيتامين ب12 والمغنيسيوم وفيتامين د، مع ذلك، يُعدّ التعرض لأشعة الشمس أفضل مصدر لفيتامين د.

النظام الغذائي: يتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب المدعمة ومصادر المغنيسيوم مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية ومصادر فيتامين د مثل الأسماك الدهنية والحليب المدعم وصفار البيض.

قد يُوصف العلاج بالمكملات الغذائية إذا كانت المستويات منخفضة بشكل ملحوظ.

اختبارات لتأكيد نقص العناصر الغذائية

اختبارات الدم هي الطريقة الأساسية للتحقق من مستويات العناصر الغذائية:

اختبار فيتامين ب12

مستوى المغنيسيوم في المصل

اختبار فيتامين د

قد يطلب الأطباء أيضًا إجراء فحوصات عصبية، أو تخطيط كهربية العضلات، أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان هناك اشتباه في وجود سبب أكثر خطورة.

متى تشير رعشة اليد إلى حالات خطيرة؟

في حين أن رعشة اليد قد تنتج عن نقص في العناصر الغذائية، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى حالات عصبية مثل مرض باركنسون، أو الرعشة الأساسية، أو التصلب اللويحي، أو اضطرابات الغدة الدرقية، عادةً ما تكون رعشة باركنسون بطيئة وتحدث أثناء الراحة، وغالبًا ما يصاحبها تصلب، أو بطء في الحركة، أو مشاكل في التوازن.

على الرغم من أن رعشة اليد غير ضارة في الغالب، إلا أنها قد تكون أحيانًا علامة على نقص فيتامين ب12 أو المغنيسيوم أو فيتامين د، أو حتى إشارة إلى حالة أكثر خطورة.