شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تؤثر على زمن فقدان الوزن فى رحلة الدايت.. ما أفضل نظام غذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد تؤثر عوامل مثل عمرك وجنسك على المدة التي تستغرقها لإنقاص وزنك، يوصي الخبراء بفقدان من نصف كيلوجرام إلى كيلوجرام واحد أسبوعيًا للحفاظ على نظام غذائي آمن وفعال وصحي.

وفقا لموقع " healthline " يحدث فقدان الوزن عندما تستهلك باستمرار سعرات حرارية أقل مما تحرقه يوميًا، يُعرف هذا بعجز السعرات الحرارية.

عادةً ما يحدث عجز السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، ومع ذلك، قد تؤثر عوامل أخرى على معدل استهلاكك للطاقة، وبالتالي فقدان الوزن.

العوامل المؤثرة على فقدان الوزن

على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تؤثر على معدل فقدان الوزن، إلا أن بعضها قد يكون خارج نطاق سيطرتك، بما في ذلك:

الفترة الزمنية

لا يمكن أن يحدث فقدان الوزن في يوم واحد، بل هو عملية مستمرة تتم على عدة مراحل، يقول الخبراء إن فقدان الوزن يحدث غالبًا في الأسابيع القليلة الأولى، حيث يتكيف الجسم مع نقص السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بشكل متكرر، ومع ذلك، قد تصل إلى مرحلة ثبات الوزن بعد فترة.

وفقًا للدراسات، يحدث ذلك نتيجةً لتغيرات فسيولوجية وهرمونية تحدث أثناء محاولة الجسم استعادة الوزن الذي فقده للبقاء على قيد الحياة لذا، من المهم التحلي بالصبر والمثابرة.

الجنس

يعتقد الخبراء أن الرجال يحرقون سعرات حرارية أكثر من النساء بسبب ارتفاع معدل الأيض الأساسي لديهم، حيث إن لديهم كتلة جسم أكبر بسبب زيادة كتلة الجسم والكتلة الخالية من الدهون.

العمر

يزداد وزن معظم الناس حتى سن الخامسة والسبعين، ولكن بعد ذلك، يبدأ وزن أجسامهم بالانخفاض، يقول الأطباء إنه مع التقدم في السن، قد تزداد كتلة الدهون بشكل كبير، وتنخفض كثافة العظام وكتلة العضلات.

عجز السعرات الحرارية

يؤثر نقص السعرات الحرارية على سرعة فقدان الوزن، مع ذلك، ينصح الأطباء بعدم تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية، لأنه قد يزيد من خطر نقص العناصر الغذائية وفقدان كتلة العضلات بدلًا من كتلة الدهون.

عوامل أخرى هناك عوامل أخرى عديدة قد تؤثر على معدل فقدان الوزن، منها:

العوامل الوراثية

قلة النوم، فقد يزيد ذلك من الجوع، ويؤثر على الهرمونات، ويؤدي إلى تغيرات في سلوك الأكل

بعض الأدوية، مثل أدوية الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والصرع، والسكري، والحساسية

بعض الحالات الصحية، مثل التوتر المزمن، والاكتئاب، وقصور الغدة الدرقية، ومتلازمة كوشينج

وجود تاريخ عائلي للسمنة أو زيادة الوزن

ما هو أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن؟

تتوفر حميات غذائية لا حصر لها لإنقاص الوزن، وكل منها يعد بنتائج رائعة، ولكن من المهم ملاحظة أنه لا يوجد نظام غذائي واحد هو الأفضل لإنقاص الوزن.

في عام 2020، بحثت مراجعة لـ 121 دراسة في آثار فقدان الوزن لـ 14 نظامًا غذائيًا شائعًا بنسب مختلفة من المغذيات الكبرى، ووجد الباحثون أن فقدان الوزن حدث في جميع الحميات الغذائية، ولم تكن هناك فروق كبيرة على المدى الطويل.

الأهم هو الالتزام بنقص السعرات الحرارية بشكل معقول واتباع نظام غذائي متوازن، والذي يتضمن (مصدر موثوق) ما يلي:

إعطاء الأولوية للفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة.

والحد من الصوديوم والسكريات المضافة والكوليسترول والدهون المشبعة والمتحولة.

للحصول على أفضل النتائج، اجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على نوم جيد.

ما هي مخاطر فقدان الوزن السريع؟

في حين يأمل معظم الناس في فقدان الوزن بسرعة، من المهم ألا تفقد الكثير من الوزن بسرعة كبيرة، فقد يُسبب فقدان الوزن السريع العديد من الآثار الجانبية والمضاعفات، مثل:

نقص التغذية

اختلال توازن الأملاح

تغيرات في عملية الأيض وكثافة العظام

آثار نفسية، مثل التوتر والقلق واضطرابات الأكل

ما هي أولى علامات فقدان الوزن؟

قد تشمل بعض العلامات المبكرة لفقدان الوزن: ارتداء ملابس فضفاضة، وشعور أقل بالجوع والتعب، وزيادة تحديد العضلات، وتحسين المزاج.

كم من الوقت يستغرق فقدان دهون البطن؟

لا يوجد جدول زمني محدد لفقدان دهون البطن، إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل.

تشير معظم الدراسات إلى أنه لا يمكن استهداف منطقة معينة من الجسم لفقدان الدهون، وهو ما يُعرف بالتخسيس الموضعي، كما يختلف توزيع الدهون من شخص لآخر، مما يعني أنه قد تكون لديك دهون أكثر حول منطقة البطن، بينما تكون لدى آخرين دهون أكثر في منطقة الذراعين.