شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب لالتهاب اللسان غير معروفة وعلاجات منزلية والان مع تفاصيل الخبر

قد تعاني من التهاب اللسان لأسباب كثيرة، تلك الحالة التي تشعر فيها بحرقة أو ألم في لسانك، وقد تشعر ببعض التورمات أيضًا، من الشائع أن يحدث هذا الالتهاب والألم أثناء التحدث أو المضغ أو البلع، وقد يكون الأمر عبارة عن عرض لمرض وسبب كامن.

أسباب التهاب اللسان

يعاني البعض من التهاب اللسان نتيجة مجموعة من الأسباب

يوضحها تقرير نشر في موقع Care Hospitals:

- تغيرات هرمونية أثناء انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية لدى السيدات.

- التدخين أحد أهم المسببات لالتهابات اللسان واللثة.

- الإجهاد الشديد والمستويات العالية منه تفاقم أي مشكلات في اللسان والفم، وقد تسبب ألم وقرحة، والقرح عبارة عن بقع إما رمادية أو بيضاء أو حمراء أو صفراء تظهر على شكل اللسان، وقد يكون سببها العض أو التوتر أو القلق أو التغيرات الهرمونية.

- نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك أو الحديد أو حتى مستويات الزنك قد تكون سببًا في آلام اللسان.

- الإصابة بالحساسية الغذائية من الخضراوات أو الفاكهة أو المكسرات وتسبب حساسية وتورم وألم في اللسان والشفاه.

- التهاب نتيجة عدوى مثل الزهري.

- الصدمة أو اللسعة نتيجة تناول طعام ساخن أو اصطدام جسم حاد باللسان.

- تهيج الأعصاب والتهابها في الأسنان واللثة قد يؤدي إلى التهاب اللسان.

- فقر الدم ونقص الفيتامينات في بعض الحالات.

- العدوى الفيروسية في بعض الحالات مثل مرض اليد والقدم والفم.

- بعض الأورام.

علاج التهاب اللسان

يبدأ بعلاج المسبب الناتج عنه هذا الالتهاب، ويحدد الطبيب وحده المسبب والعلاج:

- علاج النطق إذا كان المريض يعاني من مشكلة في الأعصاب.

- الأدوية المضادة للفطريات والمضادات الحيوية وفقًا لرؤية الطبيب.

- علاج الطبيب لمشاكل نظافة الأسنان والفم.

- العلاجات الموضعية الفموية المخصصة لإراحة ألم الفم.

- تغييرات في النظام الغذائي وتجنب الأطعمة الحارة والحمضية.

- الترطيب الجيد بشرب كميات كبيرة من المياه ومنع جفاف الجسم واللسان.

- البابونج من المشروبات الصحية للغاية.

- العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويخفف آلام اللسان.

- تجنب التدخين تمامًا.

- وضع مكعبات الثلج على الألم والالتهاب في اللسان.

- الميرمية هذا النبات العشبي الذي يعالج الالتهابات والقروح.

- الغرغرة بصودا الخبز لمعادلة الأحماض وتخفيف الألم في الفم.

- نظافة الفم جيدًا.

- تجنب الأطعمة الحارة والمُهيجة والساخنة.

- جل الصبار بوضعه على مكان الالتهاب.