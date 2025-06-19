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فيتامين د، المعروف بفيتامين أشعة الشمس، بالغ الأهمية لأجسامنا، إذ يساعد في الحفاظ على قوة عظامنا وعضلاتنا وقوة جهازنا المناعي، ويعانى الكثير منا من نقص في مستويات فيتامين د بسبب قلة التعرض لضوء الشمس، وكثرة استخدام مكيفات الهواء، وسوء التغذية، وبينما يمكن لفحص الدم تأكيد نقص فيتامين د، هناك أيضًا علامات أخرى يُظهرها الجسم تدل على انخفاض مستويات هذا الفيتامين، وليس هذا فحسب، بل يمكن أن يُسبب نقص فيتامين د العديد من المشكلات الصحية، يوضحها تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشكلات صحية يسببها نقص فيتامين د:ضعف وألم في العظام (الهشاشة)

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء عظام قوية، وبدون كمية كافية من فيتامين د، لا يستطيع الجسم امتصاص هذين المعدنين بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى لين وضعف العظام، ويجعلها أكثر عرضة للكسر أو الإصابة.

وعند الأطفال، يُسبب نقص فيتامين د الشديد حالة تُسمى الكساح، وهي حالة نادرة، تُسبب لين العظام، وغالبًا ما تؤدي إلى تقوس الساقين، عند البالغين، تُسمى هذه الحالة بلين العظام، وتُسبب ألمًا في العظام وضعفًا في العضلات، وقد يُصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د بهشاشة العظام، وهو مرض تُصبح فيه العظام هشة وقابلة للكسر، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

ضعف العضلات والألم

يمكن أن يُسبب نقص فيتامين د ضعفًا في العضلات وتشنجات وألمًا، ويحدث هذا لأن فيتامين د ضروري لوظائف العضلات، وعند انخفاض مستوياته، قد تشعر العضلات بالتعب أو الألم، ويصبح من الصعب تحريكها مما يعيق أداء الأنشطة اليومية.

وكبار السن الذين يعانون من نقص حاد في هذا الفيتامين أكثر عرضة لضعف العضلات خاصة بالقرب من الوركين والفخذين، مما قد يؤدي إلى مشاكل في المشي أو حتى يزيد من خطر السقوط، كما قد تحدث لديهم ارتعاشات عضلية وتشنجات ووخز في اليدين أو القدمين.

الشعور بالتعب والإرهاق

يُعد الشعور بالتعب والإرهاق المستمر من الأعراض الشائعة جدًا لنقص فيتامين د، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د غالبًا ما يعانون من إرهاق مزمن، حتى مع حصولهم على قسط كافٍ من النوم، ويلعب فيتامين د دورًا في العديد من عمليات الجسم، بما في ذلك إنتاج الطاقة، عند انخفاضه، تنخفض قدرة الجسم على إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والضعف، ويمكن أن يؤثر هذا التعب على الحياة اليومية، مما يُصعب التركيز أو العمل.

ضعف المناعة

فيتامين د مهم لتقوية جهاز المناعة، فهو يساعد الجسم على مكافحة العدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وعندما تنخفض مستويات فيتامين د، يضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض بشكل متكرر.

وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، كما قد يلعب فيتامين د دورًا في تخفيف حدة الالتهابات الفيروسية، مثل كوفيد-19.

تغيرات المزاج والاكتئاب

يؤثر فيتامين د على صحة الدماغ وتنظيم المزاج، وقد ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د بالحزن والقلق أو صعوبة في النوم.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات فيتامين د يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب، وخاصة لدى كبار السن أو أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة للغاية من فيتامين د.