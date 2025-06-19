شكرا لقرائتكم خبر عن مش لازم أكلة دسمة ..8 أسباب خفية لانتفاخ بطنك المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

تشعر بالانتفاخ في البطن طوال الوقت؟على الرغم من عدم تناولك أطعمة ثقيلة أو دسمة، إذا كنت تعاني من هذه الحالة فعليك بالتفكير في أسباب أخرى خفية غير شائعة قد تسبب هذه المشكلة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع Eating Well، فهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي للشعور بالانتفاخ والامتلاء مع زيادة الغازات والتقلصات، وقد يتبعها آلام شديدة في البطن مختلفة الدرجات وفقًا للحالة.

تتناول دواء يسبب لك الانتفاخ

بعض الأدوية التي نتناولها يوميًا دون أن ندري قد تسبب انتفاخات في المعدة، مثل مضادات الالتهابات التي تعالج معظم الأمراض العابرة، فضلًا عن مسكنات الألم اليومية، كلها تساعد على تهيج بطانة المعدة.

تتحدث كثيرًا أثناء تناولك لوجبتك

كلامك أثناء تناولك للطعام قد يؤدي إلى ابتلاعك للمزيد من الهواء، مما يفاقم الكثير من الغازات ويجعل الأمعاء الدقيقة في حالة اضطراب، مما يصيبك بالانتفاخ الشديد.

مصاب بالإمساك

قد تكون من أولئك الذين يصابون بالإمساك لفترات طويلة، فكلما كنت أقل في مرات التبرز يوميًا، كلما أتاح للبكتيريا الفرصة للتخمير وبالتالي الشعور بالانتفاخات والغازات الشديدة.

تناول الأطعمة الدهنية

ليست مرة أو مرتين، فاعتمادك على الدهون في طعامك دون حساب يسبب انتفاخات وغازات شديدة، لأن هذه الأطعمة تقلل حركة الأمعاء وبالتالي تزيد من تقلصات البطن.

تمارس تمارين رياضية بشدة

الرياضة مفيدة للهضم لا شك، ولكن بعض أنواع التمارين الرياضية مثل تمارين الكارديو تزيد من معدل ضربات القلب وبالتالي قد تجعل التنفس متتاليًا ومكثفًا وبالتالي تزيد كمية الغازات التي تدخل أمعائنا، لذلك ينصحك التقرير بممارسة الرياضة بعد حوالي 60 دقيقة من تناولك لوجباتك، لمنع الغازات وتجنب الأطعمة أيضًا المسببة للغازات مثل العدس والفاصوليا والملفوف.

الضغوط النفسية والقلق والتوتر

كلما كنت متوترًا كلما صعب على الجسم التعامل مع الطعام ومعالجته، مما يسبب تراكم البكتيريا في الجسم وفي الأمعاء، مما ينتج غازات وانتفاخات شديدة، كما أن التوتر يزيد من كمية الحمض في الأمعاء والمعدة، مما يسبب الغازات والتقلصات، ويمكنك علاج هذه المشكلة بممارسة الرياضة وتخفيف حمل الضغط النفسي من خلال ممارسة تمارين التنفس.

قد تكون مصابًا بعدوى وأنت لا تدري

الإصابة بعدوى مثل السالمونيلا أو غيرها قد تؤدي إلى الإسهال وانتفاخات البطن والتهاباتها، ولتقليل الأعراض عليك شرب كميات من السوائل والالتزام بالأطعمة الصحية المفيدة للأمعاء مثل الأرز والخبز المحمص وغيرها، وتجنب منتجات الألبان.

شرب الماء بشراهة

شرب الماء بشراهة قد يجعلك تبتلع الهواء وبالتالي يزيد الهواء في أمعائك وتصاب بالانتفاخات والتقلصات.

نصيحة

تجنب كل ما سبق من عادات

يجعلك أقل عرضة للانتفاخات والتقلصات، وإذا لم تتخلص من هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب المختص.