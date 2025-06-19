شكرا لقرائتكم خبر عن لصحه قلبك ومفاصلك.. مصادر غير شائعة للكولاجين الطبيعى يحتاجها جسمك والان مع تفاصيل الخبر

الكولاجين الطبيعي يصنعه الجسم بشكل يومي، هذا الكولاجين الهام والضروري لمرونة الجلد والبشرة والعظام والقطعة العضلية وتليين المفاصل وتقوية الشعر وتسريع عمليات الالتئام من الجروح والحفاظ على الصحة العامة. هذا الكولاجين يجب أن تتمتع بصحة جيدة وبنظام حياة يومي صحي كي تتمكن من تخليقه يوميًا في جسمك.

فوائد الكولاجين

وفقًا لتقرير نشر في موقع nutrients، فإن الكولاجين هام وضروري لمنع ترهل الجلد ومنع التجاعيد، كما أنه مدعم قوي لصحة العظام والعضلات ويساعد على تقوية الأظافر ويساعد على الاستشفاء من الأمراض والجروح، كما أنه يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويعزز من صحة القلب.

مصادر الكولاجين الطبيعي

ويمكن الحصول على الكولاجين الطبيعي من خلال النظام الحركي اليومي الرياضي وجعل الجسم أكثر نشاطًا، بالإضافة للنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الكولاجين ويساعد على زيادة نسبته في الجسم:

- الدجاج ومرق الدجاج من الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكولاجين، بل وتصنع منها مكملات الكولاجين أيضًا.

- لحوم البقر سواء الجلد أو العظام فهي مصدر غني للكولاجين الطبيعي الصحي البقري.

- الأسماك بأنواعها أطعمة غنية بالكولاجين، بل إن هناك ما يعرف بالكولاجين البحري وهو نوع صحي ومفيد يتم الحصول عليه من كل الأسماك والأطعمة البحرية.

- الحمضيات مثل البرتقال والكيوي من الفواكه الغنية بالكولاجين وفيتامين سي أيضًا ومضادات الأكسدة الفعالة.

- التوت من الفاكهة الصحية الغنية بالكولاجين.

- الخضراوات الخضراء مثل الكرنب واللفت والبروكلي والسبانخ .

مشروبات وأطعمة أخرى تعزز نسبة الكولاجين

- الزبادي بأنواعه.

- العصائر الطبيعية وأنواعها.

- الألبان.

- يمكن صنع عصير مميز غني بالكولاجين يتناوله الشخص يوميًا لتحسين نسب الكولاجين: ضع القليل من الفراولة المجمدة مع كوب من الزبادي والقليل من عصير البرتقال الطازج، هذا المزيج اليومي يعتبر وسيلة رائعة لتوليد الكولاجين في الجسم، احرص عليه.