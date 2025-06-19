شكرا لقرائتكم خبر عن السموم الرقمية.. كيف تحد من أضرار استخدام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

في هذا العالم الرقمي المتطور باستمرار، يستحيل الهروب ولو لوقت قليل من التكنولوجيا وأدواتها المتعدد، ومع تزايد الاتصال في العالم، أصبحت الشاشات تسيطر على جداول أعمالنا، سواءً كان ذلك التحقق من بريدنا الإلكتروني أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أول ما نستيقظ عليه في الصباح.

في حين أن الوصول الرقمي قد بسّط حياتنا، إلا أن استخدامه للمشاهدة المتقطعة، وخاصةً ليلاً، يضرّ أكثر مما ينفع، العصر الرقمي يشغل مساحة أكبر في حياتنا، مما يجعله مرتبطًا بشكل متزايد بمشكلات صحية عقلية وجسدية خطيرة.

كيف تُعطّل الشاشات نومك

من تصفح منصات التواصل الاجتماعي المزعجة، إلى مشاهدة البودكاست فجرًا، إلى مشاهدة مسلسلات، جميعها عوامل تُسبب اضطرابًا في نومك، التعرض المفرط للشاشات، وخاصةً قبل النوم، يُعطّل إنتاج الميلاتونين، مما يؤدي إلى ضعف جودة النوم.

أهمية الميلاتونين:

يؤدي تأخر إطلاق الميلاتونين إلى نومك في وقت متأخر وغالبًا ما تجد صعوبة في البقاء نائمًا.

حتى بعد النوم، قد يكون نومك أخف وأقل انتعاشًا، مما يؤدي إلى الخمول وانخفاض الطاقة في اليوم التالي.

التحفيز اللامتناهي من التطبيقات ومقاطع الفيديو يبقي الدماغ في حالة من الإثارة المفرطة، مما يجعل من الصعب الاسترخاء أو التهدئة.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد يؤدي الضوء الأزرق إلى تقليل تكوين الميلاتونين وتغيير الإيقاع اليومي مرتين أكثر.

نصائح لتقليل وقت الشاشة

حدد نفسك: قلل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاحتفاظ بها كمكافأة بعد مهمة ناجحة وجذابة تتطلب انتباهك الكامل.

استخدم الأدوات: إذا كنت مدمنًا للتكنولوجيا بالفعل، استخدم التطبيقات عبر الإنترنت لقفل التطبيقات التي تستخدمها لعدة ساعات للابتعاد عن الهاتف.

الاستبدال والحكم: قم بتقسيم الوقت الذي تقضيه عادةً على الإنترنت مع الكتب أو ممارسة نشاط بدني يتم إجراؤه دون اتصال بالإنترنت.

مارس التأمل: في كثير من الأحيان، يؤدي الخوف من تفويت الأشياء إلى الشعور بالقلق، لذلك بمجرد أن تبدأ في الانفصال عن شاشاتك، مارس التأمل لتشعر بالهدوء.

القضية المثيرة للقلق: الأطفال المعرضون للخطر الافتراضي

نصائح للآباء

استخدم أدوات مراقبة الأطفال: استخدم تطبيقات تتبّع وقت الشاشة حيث أثبتت هذه التطبيقات فعاليتها في زيادة الوعي وتقليل الاستخدام القهري.

حدد وقت مجدول بدون شاشة: للتخلص من السموم الناتجة عن الشاشات.

الأنشطة البديلة: تشجيع الأنشطة ذات المغزى غير المتصلة بالإنترنت (ممارسة الرياضة مثلا).

إعادة هيكلة البيئة: إبقاء الأجهزة خارج غرفة النوم أو بعيدًا عن طاولات الطعام.

تقنيات العلاج السلوكي المعرفي: يمكن لمبادئ العلاج السلوكي المعرفي أن تساعد في تقليل سلوك التحقق القهري.