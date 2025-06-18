تغييرات في نظامك الغذائي تساعدك على ضبط روتين نومك

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يمكن لبعض التغييرات الغذائية أن تساعد في إعادة ضبط روتين نومك وتحسينه من خلال دعم إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لجسمك وتحسين إنتاج هرمونات تنظيم النوم مثل الميلاتونين والسيروتونين.

وفقا لموقع " NDTV"، الأطعمة الغنية بعناصر غذائية محددة، مثل المغنيسيوم والتريبتوفان والكربوهيدرات المعقدة، تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز إفراز الهرمونات المُحفزة للنوم، باتباع عادات غذائية محددة، يمكنك تدريب جسمك على الشعور بالنعاس في الوقت المناسب والاستمتاع براحة مُنعشة.

تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد في إعادة ضبط روتين نومك1. أضف الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يُسهّل النوم، يُمكن إضافة أطعمة مثل السبانخ واللوز وبذور اليقطين والأفوكادو والموز إلى وجباتك اليومية لتعزيز مستويات المغنيسيوم بشكل طبيعي وتحسين النوم.

2. تناول الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان

التربتوفان حمض أميني يُساعد على إنتاج السيروتونين، الذي يتحول بدوره إلى الميلاتونين، وهو هرمون النوم، إضافة أطعمة مثل الديك الرومي والشوفان والبيض ومنتجات الألبان والصويا إلى وجبة العشاء يُساعد جسمك على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

3. تضمين الكربوهيدرات المعقدة في وجبة العشاء

تساعد الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطا الحلوة والأرز البني والحبوب الكاملة، على زيادة وصول التربتوفان إلى الدماغ. فهي تُعزز إطلاق الطاقة ببطء، وتُساهم في استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل، مما يمنع الاستيقاظ بسبب انخفاض الطاقة.

4. قلل من تناول الكافيين بعد الساعة الثانية ظهرًا

يبقى الكافيين في جسمك لساعات، وقد يؤخر إطلاق الميلاتونين. تقليل أو التوقف عن تناول الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء يمنع تحفيز الجهاز العصبي المركزي في الوقت الذي يكون فيه جسمك في حالة هدوء.

5. الحد من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة

يمكن للأطعمة الغنية بالسكر أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الطاقة يتبعه انخفاض مفاجئ في مستوياتها، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم. كما يمكن للأطعمة المصنعة أن تؤثر على إنتاج الميلاتونين. يساعد اختيار الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة على الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة وتنظيم الهرمونات.

6. تناول عشاء خفيف

تناول وجبات ثقيلة أو دسمة قبل النوم مباشرةً قد يُسبب عسر الهضم ويؤثر على النوم، تناول عشاء خفيف غني بالبروتين الخالي من الدهون والخضراوات وقليل من الحبوب الكاملة يُساعد جسمك على الراحة بدلًا من بذل جهد كبير لهضم الطعام.

7. أضف وجبة خفيفة قبل النوم من البروتين والكربوهيدرات

تناول وجبة خفيفة صغيرة مثل الموز مع زبدة الجوز أو الزبادي مع التوت قبل النوم يمكن أن يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم طوال الليل ويشجع إنتاج الميلاتونين، مما يساعدك على النوم بسهولة أكبر.

8. حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يؤثر الجفاف على جودة النوم، ولكن الإفراط في شرب الماء قبل النوم مباشرةً قد يدفعك إلى الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام، احرص على شرب كمية كافية من الماء خلال النهار، وقلل من شرب الماء تدريجيًا قبل النوم بساعة تقريبًا.

9.. حدد مواعيد وجباتك بشكل منتظم

تناول الطعام في أوقات منتظمة يوميًا يُساعد على تنظيم ساعتك البيولوجية، عندما تُوازن مواعيد وجباتك مع جدول نومك واستيقاظك المُفضّل، تُعزّز إيقاعات الساعة البيولوجية وتُدرّب جسمك على نمط نوم صحيّ وأكثر انتظامًا، تجنب الأطعمة غير الصحية وتناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في دعم توقيت النوم وجودته بشكل أفضل.