أمير نجران يطّلع على مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، علي مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة، التي تشمل التأهيل والتراخيص لمقدمي خدمات “وقاية”، والإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الخاصة ذات العلاقة، ومهام المكتب في التوعية والتثقيف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير مكتب هيئة الصحة العامة بالمنطقة محمد علي آل شيبان، بمناسبة تعينه مديرًا للمكتب، يرافقه عدد من منسوبي المكتب بالمنطقة.

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