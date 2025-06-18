صحة ورشاقة

أمير نجران يطّلع على مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

أمير نجران يطّلع على مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير نجران يطّلع على مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، علي مهام مكتب هيئة الصحة العامة “وقاية” بالمنطقة، التي تشمل التأهيل والتراخيص لمقدمي خدمات “وقاية”، والإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الخاصة ذات العلاقة، ومهام المكتب في التوعية والتثقيف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير مكتب هيئة الصحة العامة بالمنطقة محمد علي آل شيبان، بمناسبة تعينه مديرًا للمكتب، يرافقه عدد من منسوبي المكتب بالمنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا