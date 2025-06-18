شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وشغلك من البيت.. هذه الطريقة ممنوعة فى استخدام اللاب ونصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

تستخدم العديد من النساء أجهزة الكمبيوتر المحمولة يوميًا، سواءً للعمل، أو لمشاهدة الأفلام، أو للتواصل مع الأصدقاء، تُعدّ أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا العصرية، من الشائع وضع الكمبيوتر المحمول على رجلك، عندما ترغبين بالاسترخاء على الأريكة أو السرير، ولكن إذا كنتِ حاملًا، فقد تتساءلين عن مدى أمان هذه العادة لكِ ولطفلكِ.

على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة مفيدة، لكنها تُصدر حرارة ومجالات كهرومغناطيسية منخفضة المستوى عند استخدامها، قد تُثير كلٌّ من الحرارة والمجالات الكهرومغناطيسية تساؤلات حول السلامة، خاصةً أثناء الحمل، عند وضع الكمبيوتر المحمول على رجلك ، تكون الحرارة قريبة من بطنكِ، حيث ينمو جنينكِ، قد يكون هذا الأمر مُقلقًا أكثر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما ينمو الجنين بسرعة.

في حين لا يوجد دليل قاطع على أن استخدام الكمبيوتر المحمول يسبب ضررًا أثناء الحمل، فمن الأفضل تقليل استخدامه تدريجيًا كإجراء احترازي، فحسب موقع " onlymyhealth"، فإن التعرض لفترات طويلة لدرجة حرارة الجسم المرتفعة ليس الحل الأمثل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، التعرض المستمر لدرجات حرارة مرتفعة في مناطق مثل البطن "قد يؤثر على الجنين ."

تُصدر أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجالات كهرومغناطيسية منخفضة المستوى، ورغم انخفاض خطر التعرض لها، يُنصح بتقليله قدر الإمكان، حيث يُعد وضع الكمبيوتر المحمول على مكتب أو طاولة بدلًا من ذلك.

نصائح بسيطة لمستخدمات الكمبيوتر المحمول الحوامل

ـ استخدمى مكتبًا أو طاولة: ضعى الكمبيوتر المحمول على سطح صلب بدلاً من حجرك.

ـ جربى استخدام حامل للكمبيوتر، فهي تساعد على إبقاء اللاب توب باردًا وبعيدًا عن جسمك.

ـ الحد من التعرض للمجال الكهرومغناطيسي: استخدم اتصالات الإنترنت السلكية أو قومى بتحويل جهازك إلى وضع الطائرة عندما يكون ذلك ممكنًا.

استخدام الملحقات: يمكن أن تساعدك لوحة المفاتيح والماوس الخارجيان على إبقاء الكمبيوتر المحمول بعيدًا عن جسمك وتحسين أدائك.

خذى فترات راحة: تجنبى الجلوس لفترات طويلة، انهضى، وتمددى، وتحركى كثيرًا لتحسين تدفق الدم.

استمعى إلى جسدك: إذا شعرت بعدم الراحة أو لاحظت حرارة زائدة، فتوقف وأعيدى وضع اللاب في مكانه.