شكرا لقرائتكم خبر عن من منتجات الألبان للفواكه.. مدة صلاحية الأغذية المختلفة ونصائح لتجنب التلف والان مع تفاصيل الخبر

أول ما يجب الالتفات إليه عند شراء الأغذية المحفوظة أو المعلبة أو المجمدة، هو تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة، والذى يوضح تاريخ تعبئة المنتج والمدة المسموح استخدامه خلالها، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية والذى لا يسمح باستخدام المنتج بعده، لكن هل تعبر تواريخ الصلاحية عن المدة الواقعية لاستخدام الأغذية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Very good health"، فإن تواريخ انتهاء الصلاحية لا تشير إلى سلامة الغذاء، بل تتعلق بجودة الطعام ومدة عرضه في متاجر البقالة، وأحيانًا يمكن تدوم الأطعمة في الثلاجة لفترة أطول من المتوقع، لذلك يمكن استخدام الحواس وأدوات تقدير التلف لتحديد ما إذا كانت تلك الأطعمة لا تزال صالحة للاستهلاك.

ويعد الإستثناء الوحيد من تلك القاعدة هو حليب الأطفال، لأنه المنتج الغذائي الوحيد الذي يجب الالتزام تماما بتاريخ صلاحيته، والتخلص منه فور إنتهاءها.

مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية المختلفة منتجات الألبان

يبقى الحليب غير المفتوح صالحًا لمدة أسبوع تقريبًا في الثلاجة بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، أما الحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز، فيمكن أن يبقى صالحًا لمدة 10 أيام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية عند تخزينه في الثلاجة.

وبمجرد فتح العبوة، يبقى حليب الألبان صالحًا لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام، بينما يبقى الحليب النباتي صالحًا لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام في الثلاجة.

ومن الهام حفظ الحليب في أبرد جزء من الثلاجة، وهو عادةً في الجزء الخلفي من الرف السفلي، ليدوم لفترة أطول، و إذا كانت رائحة الحليب حامضة، أو إذا بدت العلبة منتفخة، فيجب التخلص منها على الفور.

الزبدة والأجبان

يمكن أن تدوم الزبدة لمدة تصل إلى شهرين إذا تم تبريدها من تاريخ الشراء، ويمكن ترك الزبدة في درجة حرارة الغرفة، لكن نكهتها قد تفسد خلال يومين، كذلك يمكنك أيضًا تخزين الزبدة في المُجمد"الفريزر" لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وبالنسبة للأجبان، يجب تبريد جميع أنواع الجبن الطري، بما في ذلك الجبن الكريمي وجبن الريكوتا وجبن الماعز، لمدة أسبوع تقريبًا في الثلاجة، لكن الجبن الكريمي يمكن أن يدوم لفترة أطول، لمدة أسبوعين تقريبًا، بينما يمكن أن تدوم الأجبان الصلبة، مثل جبن الشيدر والرومى، لمدة ستة أشهر في الثلاجة إذا لم يتم فتحها، أو من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد الفتح، أما إذا كان الجبن الذي اشتريته مبشورًا، فلن يكون صالحًا للاستخدام إلا لمدة شهر تقريبًا بعد الفتح.

ولا يشكل ظهور القليل من العفن على الجبن الصلب مشكلة، لأن نسبة الرطوبة فيه منخفضة بحيث لا ينتشر العفن إلى أجزاء أخرى من الجبن، ويمكن ازالة هذا الجزء بالسكين، على عكس الجبن الطرى الذى يجب التخلص منه فى حالة ظهور أى عفن.

البيض

يبقى البيض طازجًا في الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أسابيع بعد تاريخ الشراء، وفى حالة وجود شك فى سلامة البيض، يمكن عندها الاعتماد على اختبار طفو البيضة، بوضعها فى كوب ماء، وإذا طفت بيضة على السطح، فهي فاسدة.

وتعد أفضل طريقة لاختبار صلاحية البيضة هي كسرها في وعاء وشمها، على أن يتم التخلّص منها فى حالة وجود شكلا أو رائحة كريهة.

اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية

يحفظ لحم البقر المفروم لمدة يوم إلى يومين في الثلاجة من تاريخ الشراء، و لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر فى الفريزر، كذلك يمكن حفظ صدور وأوراك الدجاج طازجة لمدة تسعة أشهر في المُجمد، وليوم أو يومين فقط في الثلاجة.

وقد تلاحظ تغيرًا في لون اللحم بعد بضعة أيام، لكن تغير اللون وحده أمر طبيعي، لكن فى حالة وجود لزوجة فهذا يعنى أن اللحم فاسد، خاصة إذا كانت رائحته حامضة أو تشبه رائحة الأمونيا، أما الدواجن الفاسدة، فستتحول إلى اللون الداكن، وتصبح لزجة، وتفوح منها رائحة البيض الفاسد.

وتتبع المأكولات البحرية نمطًا مشابهًا للحوم، وعادةً ما تُحفظ في الثلاجة لمدة يوم أو يومين، لكن الأسماك المطبوخة يمكن أن تدوم ضعف هذه المدة، كما تكون الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون صالحة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في المُجمد، وتصبح الأسماك الفاسدة عندما تبدو قشرتها لزجة وذات ورائحة "سمكية" قوية، وستبدأ عيونها في الظهور بمظهر زجاجى.

الفواكة والخضراوات

فى العادة لا تحمل الفواكه والخضراوات تاريخ انتهاء صلاحية، مما يعنى الاعتماد فى تلك الحالة على الحواس فقط.

وعلى سبيل المثال، يمكن حفظ التفاح في الثلاجة لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع من تاريخ الشراء، ولكنك ستعرف أنه فاسد عندما تبدأ رائحته بالنفاذ، أو يصبح طريًا جدًا، أو عندما تتقشر قشرته بسهولة.

ويمكن حفظ الليمون والبرتقال والحمضيات الأخرى في الثلاجة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، أو حتى تصبح رائحتها كريهة أو متعفنة، أو طرية،أو جافة، لكن لا داعي للتخلص منها إذا ظهرت عليها كدمات خفيفة، طالما أن رائحتها الداخلية طيبة ومظهرها جيد.

وتبقى الخضراوات الورقية المعبأة في أكياس طازجة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام إذا لم تُفتح، وبعد الفتح يمكن أن تبقى لفترة أطول بعد فتحها إذا لُفت الأوراق بمناديل ورقية جافة، كذلك تدوم معظم الأعشاب الطازجة لمدة عشرة أيام تقريبًا في الثلاجة، خاصةً إذا حفظت السيقان في مرطبان ماء مغطى بكيس للحفاظ على رطوبتها.

ويمكن أن تبقى الجزر في الثلاجة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بينما يمكن حفظ البصل في الثلاجة لمدة شهرين من تاريخ الشراء، حتى لو بدأ البصل أو الثوم في الإنبات، فإنه لا يزال آمنًا للأكل حتى يصبح متعفنًا ولينًا ومتغير اللون.

الخبز والدقيق

يدوم الخبز لفترة أطول عند تبريده.، حيث يمكن تجميد الخبز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الفتح.

كذلك يطيل حفظ الدقيق في الثلاجة مدة صلاحيته، حيث يبقى دقيق القمح الكامل طازجًا في الثلاجة لمدة ستة إلى ثمانية أشهر بعد الفتح، بينما يبقى الدقيق الأبيض لمدة تصل إلى عام، إذا لاحظت أن الدقيق بدأ يتكتل أو تفوح منه رائحة حامضة، فقد حان الوقت للتخلص منه.

ومعظم المواد الغذائية الأساسية الأخرى لا تستفيد من التبريد، مثلا على الرغم من أن السكر لا يفسد أبدًا، لكن من الأفضل التخلص منه بعد عامين من الفتح، بينما يمكن أن تبقى التوابل المطحونة طازجة في المخزن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، وتدوم التوابل الكاملة لمدة عام إضافى، مع ضرورة تنظيف حاويات التوابل من وقت لآخر، فهي من أكثر الأطعمة التي تحمل الجراثيم في المطبخ.

نصائح إضافية للحفاظ على الأغذية من التلف

تذكر دائمًا وضع مشترياتك في مكانها فور عودتك إلى المنزل.

التزم بقاعدة الساعتين، وهى ألا تترك الأطعمة التي تتطلب تبريدًا في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، وساعة واحدة إذا كانت درجة حرارة الهواء أعلى من 30 درجة مئوية).

تأكد من أن ثلاجتك والفريزر على درجة الحرارة المناسبة.