شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاقة غير متوقعة بين الطعام الحار وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بنسلفانيا، أن تناول الطعام الحار يساعد على فقدان الوزن بطريقة غير متوقعة.

ووفقا لموقع "Very well health"، أشارت الدراسة إلى أن الطعام الحار، بجانب أنه يسبب تعرق الجسم، يساعد أيضًا على تناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام بشكل عام، فى حين يرتبط تناول الطعام بسرعة كبيرة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

كيف يساعدك الطعام الحار على تناول كميات أقل من الطعام؟

ولفحص كيفية تأثير التوابل على سلوك الأكل، قدم الباحثون للمشاركين البالغين لحم بقري حار ودجاج تيكا ماسالا متبل بكميات متفاوتة من البابريكا الحلوة والحارة ، وعندما كانت الوجبات حارة بشكل معتدل، تناول المشاركون الطعام ببطء أكثر واستهلكوا ما بين 11% إلى 18% أقل من الطعام .

وأشارت الدكتورة بيج كانينجهام، الباحثة الرئيسية للدراسة، أن كل ما قاموا بتغييره هو كمية الفلفل الحار المضافة إلى الوجبات، بحيث أصبحت حارة بشكل معتدل، لكن هذا التغيير الصغير نسبيًا كان كافيًا لتقليل تناول الطعام بشكل كبير.

وتضمنت جميع الوجبات الماء، لكن المشاركين شربوا كميات متقاربة بغض النظر عن درجة حرارتها، وهو ما يشير إلى أن انخفاض استهلاكهم للطعام لم يكن بسبب شرب المزيد من الماء، كما أفاد المشاركون باستمتاعهم بالوجبات الحارة تمامًا مثل الوجبات الخفيفة، موضحة أن إضافة الفلفل الحار إلى وجبة الطعام، بكمية كافية لجعلها حارة، قد يساعد في تقليل كمية ما تأكله.

العلاقة بين الفلفل الحار و إنقاص الوزن

يحتوى الفلفل الحار على مركب للكابسيسين ، والذى يعطيه حرارته، ويعتبر أيضا مساعدًا محتملًا لفقدان الوزن، وذلك لأن مادة الكابسيسين لها تأثير مضاد للالتهابات مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقد يؤدي أيضًا إلى تحفيز عملية توليد الحرارة، وهي عملية تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ولكن الأبحاث تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على التحكم في الوزن على المدى الطويل لدى البشر .

من يجب عليه تجنب الأطعمة الحارة؟

لا يُنصح بتناول الأطعمة الحارة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل ارتجاع المريء ، وداء الأمعاء الالتهابي (IBD) ، وداء الاضطرابات الهضمية ، كذلك فى حالة المعاناة من ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو خفقان في القلب، أو ردود فعل تحسسية بعد تناول الأطعمة الحارة.

تقدم الأطعمة الحارة فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد تدعم صحة القلب والأمعاء والجلد، ومع ذلك لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يتجنبونها تلبية احتياجاتهم الغذائية من مصادر غذائية أخرى، وبشكل عام إذا كنت لا تستطيع تحمل الأطعمة الحارة، فإن تناول الطعام ببطء يساعد على انقاص الوزن أيضا.