شكرا لقرائتكم خبر عن مع الحر الشديد.. كيف تحمى عينيك من الأشعة فوق البنفسجية والان مع تفاصيل الخبر

مع اشتداد حرارة الصيف وتزايد ساعات التعرض للشمس، يتسابق الجميع لحماية بشرتهم باستخدام واقيات الشمس والقبعات والملابس ذات الأكمام الطويلة، لكن كثيرين يغفلون عن عضو آخر حساس لا يقل عرضة للخطر وهو العين، فبينما نعطى الأولوية لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، تُترك العين في مواجهة مباشرة لأضرارها، دون درع أو وقاية.

ما لا تراه العين قد يؤذيها

الأشعة فوق البنفسجية التي تُصاحب ضوء الشمس تنقسم إلى ثلاثة أنواع: UV-C وهي الأقصر والأكثر خطورة، لكن لحسن الحظ يمنع الغلاف الجوي وصولها إلينا، أما النوعان الآخران، UV-A وUV-B، فهما الأكثر شيوعًا، والأكثر ضررًا، إذ يخترقان العين يوميًا مسببين أضرارًا قد لا تظهر فورًا، لكنها تتراكم بمرور الوقت.

نظاراتك الشمسية.. هل تحميك فعلًا

وفقا لموقع news 18 قد يندهش البعض عندما يعرف أن لون العدسة لا يعني بالضرورة الحماية، فالنظارات الشمسية تُصنف وفقًا لكمية الضوء المرئي التي تسمح بمروره، من الفئة 0 التي تُستخدم للزينة أو في الإضاءة الخافتة، حتى الفئات الأعلى المناسبة للبيئات شديدة الإشراق كالشواطئ والجبال، لكن، الخطر الحقيقي يكمن في العدسات الداكنة دون فلاتر للأشعة فوق البنفسجية، فهي توسّع حدقة العين وتسمح بدخول المزيد من الأشعة الضارة، ما يزيد من خطر تلف الشبكية والقرنية.

مخاطر صامتة تهدد العيون

بحسب أطباء العيون، فإن التعرض المزمن لأشعة UV-B قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) نتيجة تغيُّم عدسة العين تدريجيًا، بينما تُعد الأشعة UV-A أكثر خطورة لأنها تخترق الشبكية وتزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر الدائم لدى كبار السن.

أما على المدى القصير، فقد يُصاب البعض بـ"التهاب القرنية الضوئي"، وهي حالة مؤلمة تشبه حروق الشمس ولكن تصيب سطح العين مباشرة.

الأطفال وكبار السن الأكثر عُرضة

عيون الأطفال أكثر شفافية، مما يسمح بمرور كميات أكبر من الأشعة الضارة، في حين يكون كبار السن أكثر هشاشة في مواجهة الأضرار التراكمية، والأسوأ من ذلك، أن كثيرون يظنون أن خطر الأشعة فوق البنفسجية يقتصر على الأيام المشمسة، بينما الحقيقة أن هذه الأشعة تخترق الغيوم، وتنعكس بقوة من الأسطح مثل الماء والرمال.

اجعل النظارة الشمسية رفيقك اليومي

الوقاية لا تقتصر على العطلات الصيفية، بل يجب أن تصبح النظارات الشمسية عادة يومية، تمامًا كاستخدام واقي الشمس، سواءً كنت تقود سيارتك، أو تتمشّى في شارع مزدحم، أو حتى تجلس بجانب نافذة مشمسة، فإن عينيك تتعرضان للأشعة فوق البنفسجية بشكل مستمر.

وينصح الخبراء بالبحث عن نظارات تحمل علامة "UV400" أو "حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية"، سواء كانت طبية أو شمسية، فهذه الحماية تغطي كل الطيف الضار وتوفر دفاعًا حقيقيًا للعين.

الاهتمام بصحة العين لا يجب أن يكون رفاهية أو خيارًا موسميًا، فالوقاية من اليوم قد تقيك أمراض الغد، ومع توفر نظارات واقية عالية الجودة، بات من السهل حماية العين بوسائل بسيطة وفعالة، فلا تنتظر العلامات التحذيرية، اجعل النظارة الشمسية جزءًا من أناقتك اليومية وجدار الحماية الأول لعينيك.