شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتزايد آلام المعدة فى فصل الصيف؟ اعرف الأسباب ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

آلام المعدة شائعة جدًا خلال فصل الصيف، وقد يزيد الطقس الحار من صعوبة الهضم، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى فساد الطعام بشكل أسرع، والجفاف، وتغيرات في أنماط الأكل، مما يُرهق الجهاز الهضمي.

وفقا لموقع health line يميل الناس إلى تناول المزيد من المشروبات الباردة، وأطعمة الشوارع، أو الأطعمة النيئة كالسلطات والفواكه، والتي قد لا تُخزن أو تُعامل دائمًا بشكل صحى، ونتيجةً لذلك، قد تزداد حالات التسمم الغذائي، وعسر الهضم، والالتهابات.

ومع ذلك، مع بعض التغييرات الواعية في النظام الغذائي، وشرب الماء، والنظافة، يُمكن الوقاية إلى حد كبير من مشاكل المعدة المرتبطة بالصيف.

10 نصائح للمساعدة في تقليل آلام المعدة في الصيف 1. حافظ على رطوبة جسمك جيدًا

اشرب كميات وفيرة من الماء النظيف والآمن طوال اليوم، يساعد الترطيب جهازك الهضمي على العمل بكفاءة، ويمنع الإمساك والانتفاخ والتقلصات، استهدف من ٢ إلى ٣ لترات يوميًا، وزد الكمية إذا كنت تتعرق أكثر.

2. تجنب طعام الشارع والوجبات الخفيفة غير الصحية

مهما كانت الأطعمة المقلية مغرية، حاول الحد من تناول الأطعمة المعرضة للهواء الطلق والذباب، اختر وجبات ساخنة طازجة من أماكن نظيفة.

3. قم بتبريد بقايا الطعام على الفور

لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. تتكاثر البكتيريا أسرع في الحرارة، خزّن بقايا الطعام في حاويات محكمة الإغلاق واستهلكها خلال 24 ساعة.

4. اغسل الفواكه والخضروات جيدًا

تأكد من غسل الأطعمة النيئة جيدًا بالماء النظيف أو بمحلول خفيف من صودا الخبز للقضاء على البكتيريا والمبيدات الحشرية، قشّر الفاكهة إذا لم تكن متأكدًا من مصدرها.

5. تناول وجبات خفيفة ومطبوخة

اختر وجبات أصغر وأخف وزنًا تُريح المعدة التى تكون مغذية، وأسهل هضمًا، وأقل عرضة للتسبب في التسمم الغذائي وألم المعدة .

6. استخدم الأعشاب والتوابل المبردة

أضف الشمر والنعناع والكزبرة والكمون إلى نظامك الغذائي، هذه التوابل تُساعد على تهدئة المعدة، وتقليل الانتفاخ، وتبريد الجسم بشكل طبيعي.

7. الحد من المشروبات السكرية والغازية

استبدل المشروبات الغازية والعصائر المُعبأة بماء الليمون أو ماء جوز الهند أو شاي الأعشاب المُحضّر منزليًا، فهذه المشروبات تُرطب جهازك الهضمي وتُخفف من الغازات والسكريات.

8. لا تتخطى وجبة الإفطار

ابدأ يومك بوجبة خفيفة ومغذية، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى حموضة المعدة والإفراط في تناول الطعام لاحقًا، مما يزيد من خطر اضطراب المعدة.

9. تجنب الثلج من مصادر غير معروفة

توخَّ الحذر عند تناول المشروبات التي تحتوي على الثلج من الخارج، خاصةً في المطاعم أو أكشاك الشوارع. فقد يكون الثلج مصنوعًا من مياه غير مفلترة، وقد يُسبب التهابات معوية.

10. ممارسة الأكل الواعي

تناول الطعام ببطء، وامضغه جيدًا، وتجنب أي تشتيت أثناء تناوله، هذا يُحسّن الهضم ويُقلل من احتمالية عسر الهضم، خاصةً في فصل الصيف حيث تكون عملية الهضم أبطأ قليلًا.