دلالات ألوان البراز لدى المولود.. ومتى يجب القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 10:19 صباحاً - يُمكن أن يكون لون براز الرضيع أحد الطرق للاطمئنان على صحة طفلك وقد يشهد لون براز الرضيع تغيرات لونية مُختلفة، خاصةً خلال السنة الأولى من عمره. قد يحدث هذا بسبب تغير أنماطه الغذائية.

وفي المقابل، يجب على الآباء أيضاً الانتباه إلى لون البراز كعلامة خطر فقد يشير البراز الأحمر أو الأبيض إلى معاناة الطفل من مشكلة صحية تحتاج إلى علاج فوري خاصة إذا صاحبها معاناة الطفل من بعض الأعراض كالإسهال أو الإمساك، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور لتلقي العلاج المبكر. إليكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" عوامل مؤثرة على لون براز الطفل ومعاني ألوان براز الرضيع والعلامات التحذيرية الصحية.

عوامل مؤثرة على لون براز الطفل

يكون براز حديثي الولادة أسود اللون تقريباً- الصورة من موقع Freepik

يُعد العمر والنظام الغذائي من الأسباب الرئيسية لتغير لون براز الطفل فقد يكون براز حديثي الولادة أسود اللون تقريباً، بينما يميل لون براز الأطفال الأكبر سناً إلى الأصفر أو البني. كما تؤثر الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي على لون براز الطفل أيضاً ورغم أن لون براز طفلك قد يختلف خلال عامه الأول، من المهم أن تعرفي ما هو الطبيعي ومتى يجب عليكِ استشارة طبيبكِ، فقد يكون ذلك علامة تحذير.

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معاني ألوان براز الرضيع وعلامات التحذير الصحية

فيما يلي تفصيل لجميع التغيرات المحتملة في لون براز الطفل ومعانيها وعلامات التحذير:

البراز الأسود

بالنسبة للمواليد الجدد الذين تقل أعمارهم عن أسبوع واحد، يُعد اللون الأسود لوناً صحياً للبراز وقد يشير إلى وجود مشكلة صحية لدى طفلك. فخلال أول 24 ساعة من عمر الطفل، يُخرج المواليد الجدد العقي. وهي مادة سميكة سوداء اللون. تتكون من خلايا، والسائل الأمنيوسي، والصفراء، والمخاط الذي ابتلعه الجنين في الرحم. العقي معقم، لذا عادةً ما يكون عديم الرائحة فخلال الأيام القليلة الأولى من عمر الطفل، سيستمر طفلكِ حديث الولادة في إخراج العقي و يجب أن يتغير لون البراز تدريجياً من الأسود إلى الأخضر الداكن، ثم الأصفر وبعد أسبوع واحد من الولادة، يجب ألا يكون البراز أسود اللون فإذا استمر اللون الأسود، استشيري طبيبكِ فوراً، فقد يشير ذلك إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي لطفلكِ.

البراز الأصفر

يُعد الأصفر هو لون براز الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية ويميل براز هذا الطفل إلى اللون الأصفر الداكن مع بقع صغيرة وتعد هذه البقع ناتجةً عن حليب الأم وليست خطيرة.

وفي المقابل إذا كان براز الطفل أصفر باهتاً أو أصفر، وله قوام سائل جداً، ويخرج بكثرة، فهذا دليل على إصابته بالإسهال. وقد يكون لون براز الطفل المصاب بالإسهال بنياً فاتحاً أيضاً.

يعد الإسهال مؤشراً على وجود حساسية أو عدوى في الأمعاء. يُنصح باستشارة الطبيب فوراً لتلقي العلاج اللازم لتجنب إصابة الطفل بالجفاف.

بني أو برتقالي

الطفل الذي يرضع حليباً صناعياً يميل برازه إلى اللون البني الفاتح -الصورة من موقع Freepik

يعد لون براز الطفل الذي يرضع حليباً صناعياً يميل إلى اللون البني الفاتح أو البرتقالي ويكون هذا اللون عادةً أغمق من براز الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية كما يعتبر براز الطفل البرتقالي طبيعياً، لأنه يأتي من الصبغات الممتصة في الجهاز الهضمي.

وفي المقابل إذا رأيتِ أن براز طفلك بني غامق، وله ملمس صلب وجاف، وحجمه صغير مثل الحصى، فهذه علامة على أن طفلك يعاني من نقص السوائل ويعاني من الإمساك.

بالنسبة للأطفال الذين يتناولون بالفعل الأطعمة الصلبة، يمكن أن يصاب الطفل بالإمساك أيضاً بسبب نقص استهلاك الألياف.

البراز أخضر

يُصاب بعض الأطفال أحياناً ببراز أخضر وتعد من الأسباب المحتملة:

بطء الهضم، عادةً بسبب تناول الطفل كمية أكبر من المعتاد من الطعام.

وجود أطعمة خضراء في نظام الأم المرضعة الغذائي.

نزلة برد أو اضطراب في المعدة.

حساسية أو عدم تحمل الطعام.

مضادات حيوية، سواء لدى الطفل أو الأم المرضعة.

علاج اليرقان.

يكون براز بعض الأطفال أخضر اللون إذا كان الطفل يكتسب وزناً ويبدو بصحة جيدة، فلا داعي للقلق بشأن هذا البراز الأخضر.

البراز أحمر

يعد اللون الأحمر ليس لوناً صحياً للبراز وعادةً ما يكون لون البراز أحمر بسبب وجود دم فيه، عليكِ اصطحاب طفلكِ إلى الطبيب فوراً إذا لاحظتِ هذه العلامة التحذيرية، فعندما يكون لون البراز أحمر، فقد يعاني الطفل من مشكلة صحية، أو ربما يكون قد ابتلع القليل من الدم. يمكن أن يحدث هذا إذا كانت حلمات الأم المرضعة متشققة أو نازفة، ومن الأسباب الأخرى لاحمرار البراز هو النزيف من مؤخرة الطفل.

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البراز الأبيض

يعد اللون الأبيض ليس لوناً صحياً لبراز الطفل ونادراً ما يكون لون البراز الأبيض مؤشراً على وجود مشكلة في كبد طفلك. على سبيل المثال، يُعد اليرقان شائعاً جداً لدى حديثي الولادة، حيث يصيب ما يصل إلى 80% من هؤلاء الأطفال في الأيام القليلة الأولى من حياتهم. وعادةً ما يزول خلال أول أسبوعين.

إذا لاحظتِ أن طفلكِ لا يزال يعاني من اليرقان بعد 14 يوماً، فعليكِ فحص لون برازه فقد يشير البراز الشاحب أو الأبيض إلى إصابته بأمراض الكبد.

وتعد علامة أخرى يجب الانتباه إليها هي اصفرار البول فإذا كان براز طفلكِ أبيض أو شاحباً، فسيفحص طبيبكِ مستويات البيليروبين لديه وهو مركب يساعد الجسم على التخلص من الفضلات و هناك نوعان من البيليروبين، وإذا كانت مستويات أحد النوعين مرتفعة جداً، فقد يُسبب مشاكل صحية للطفل.

ما هو الملمس الطبيعي لبراز الطفل؟

بالإضافة إلى لون البراز، على الأمهات الانتباه أيضاً إلى قوام براز الطفل لمعرفة حالة صحة جهازه الهضمي و عادةً ما يكون قوام براز الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو صناعية سائلاً أو صلباً.

يميل براز الطفل الذي يرضع من الثدي إلى أن يكون له ملمس ناعم، يشبه الهلام، أو العجينة، أو كريمي، وقد يبدو حبيبياً أو متكتلاً.

قوام براز الطفل الذي يتناول الحليب الصناعي يكون أكثر كثافة وأكثر سمكاً قليلاً، مثل الكتل أو التكتلات الكبيرة.

إذا أصبح قوام براز الطفل أكثر سيولة أو سائلاً وله رائحة قوية، فهذه علامة على أن الطفل قد يكون مصاباً بالإسهال، أما إذا كان جافاً وصلباً، فهذا يعني أن الطفل يعاني من الإمساك.

ما هو المعدل الطبيعي لخروج البراز عند الطفل؟

يختلف معدل تبرز الطفل فبعض الأطفال يتبرزون مرة واحدة فقط يومياً، وبعضهم يتبرز بعد الانتهاء من الرضاعة.

لا داعي للقلق إذا لم يتبرز الطفل لمدة 5-7 أيام فيعتبر ذلك طبيعياً طالما أن الطفل يبدو مرتاحاً ويرغب في الأكل والرضاعة، ويستمر وزنه في الزيادة وفقاً لعمره.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.