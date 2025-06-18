شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مفضلة على معدة فارغة.. أطعمة صحية لا تبدأ يومك بها والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأطعمة التي تُعتبر "صحية" قد لا تكون الخيار الأمثل لبدء يومك، ويعود ذلك أساسًا إلى كيفية تفاعلها مع جسمك على معدة فارغة، ولكن رغم أن هذه الأطعمة قد تكون غنية بالعناصر الغذائية، إلا أن ارتفاع حموضتها، أو أليافها، أو محتواها من السكر، أو متطلباتها الهضمية قد يؤدي إلى مشاكل مثل اضطراب المعدة، أو الخمول، أو انخفاض الطاقة، أو ضعف امتصاص العناصر الغذائية عند تناولها في الصباح الباكر.

لبداية يوم جيدة، يُفضل أن تكون وجبة فطورك متوازنة، غنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، ولطيفة على جهازك الهضمي وفقا لموقع doctor ndtv

هذه الأطعمة الصحية ليست الطريقة الصحيحة لبدء صباحك1. الحمضيات

رغم أن الحمضيات مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، إلا أن حموضتها العالية قد تُهيّج بطانة المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة، وقد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أو الشعور بعدم الراحة، خاصةً لمن يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية الجهاز الهضمي.

2. الخضراوات النيئة

الخضراوات النيئة غنية بالعناصر الغذائية، لكنها غنية أيضًا بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي قد تكون قاسية على المعدة الفارغة، تناولها أول الصباح قد يسبب الانتفاخ والغازات وتقلصات البطن، خاصةً إذا لم يكن جهازك الهضمي نشطًا بالكامل بعد.

3. الجرانولا

على الرغم من تسويقها على أنها صحية، إلا أن العديد من أنواع الجرانولا التجارية غنية بالسكر والزيوت المكررة، لذا بدء يومك بارتفاع حاد في السكر قد يؤدي إلى انخفاض طاقتك في منتصف الصباح، كما أن الإفراط في تناول السكر صباحًا قد يُؤثر سلبًا على تنظيم مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

4. العصائر الخضراء

الخضراوات الورقية كالكرنب والسبانخ صحية، لكنّ النيئة منها غنية بالأوكسالات والألياف، على معدة فارغة، قد يعيق ذلك امتصاص الكالسيوم أو يسبب مشاكل هضمية كالانتفاخ والغازات، يُسهّل طبخ الخضراوات الورقية على البخار قبل خلطها.

5. الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، وهي شديدة الحموضة. تناولها وحدها على الفطور قد يُهيّج بطانة المعدة، وقد يُسهم في ظهور أعراض التهاب المعدة أو ارتجاع المريء مع مرور الوقت، خاصةً لدى الأشخاص المُعرّضين لحساسية الجهاز الهضمي.

6. الموز

على الرغم من أن الموز سهل الهضم وغني بالبوتاسيوم، إلا أنه غني بالسكر وحمضيّ بعض الشيء، تناوله على معدة فارغة قد يرفع مستويات السكر في الدم ويزيد المغنيسيوم فيه بشكل مفاجئ، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب لدى الأشخاص الحساسين.

7. الحبوب الكاملة مع النخالة

الحبوب الغنية بالنخالة غنية بالألياف، لكن الإفراط في تناول الألياف غير القابلة للذوبان في الصباح الباكر دون ترطيب كافٍ قد يسبب الانتفاخ أو عسر الهضم، يُفضل موازنة هذه الألياف بالبروتين أو الدهون الصحية وشرب الكثير من السوائل.

8. الأفوكادو

على الرغم من غناها بالدهون الصحية والألياف، إلا أن الأفوكادو قد يكون ثقيلاً على بعض الأشخاص في بداية اليوم، خاصةً إذا تم تناوله بمفرده، قد يُبطئ عملية الهضم ويُشعرك بالخمول ما لم يُؤخذ مع البروتين أو الكربوهيدرات المعقدة لتحقيق التوازن.