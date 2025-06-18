شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكة وخضراوات صيفية تحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

تتميز الفواكه والخضراوات الصيفية بقدرتها على ترطيب الجسم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، لكنها تحتوى أيضا على فيتامينات ومعادن وألياف غنية، مما يساعد على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

وبحسب موقع "Very well health"، يوجد 7 فواكه وخضراوات صيفية تلعب دورا هاما فى الحفاظ على صحة القلب.

7 فواكة وخضراوات تحافظ على صحة قلبك الطماطم

تحتوى الطماطم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للقلب، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي وحمض الفوليك، والتي قد تساعد في خفض مستويات الهوموسيستين، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب .

وتضفي الطماطم ألوانًا وعناصر غذائية متنوعة على وجباتك، سواء فى حالة استخدامها كثمار طازجة فى السلطات، وباعتبارها مكونا رئيسيا فى العديد من الأكلات المطهوة.

التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة يمكنها محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما عاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب .

كما يرتبط تناول التوت الأزرق بانتظام بانخفاض مستويات الكوليسترول، ويساعد محتواه العالي من الألياف على تنظيم الكوليسترول ودعم صحة القلب بشكل عام .

الخوخ

الخوخ فاكهة صيفية غنية بالعناصر الغذائية، أهمها بالبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف وبيتا كاروتين، وتساعد هذه العناصر الغذائية على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبمجرد تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم، يُقدم فوائد إضافية لحماية القلب .

المشمش

مثل الخوخ، يعتبر المشمش فاكهة صيفية غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمركبات التي تحمي القلب، كما يحتوى على البكتين، الذي يعمل كملين طبيعي، كما أنها فاكهة مليئة بالفيتامينات A وB وC، إلى جانب المركبات الفينولية والكاروتينات التي تدعم صحة الأوعية الدموية .

البطيخ

البطيخ من أشهر الفواكة الصيفية المرطبة، والغنية بالبوتاسيوم والألياف والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بتحسين ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحتوي أيضًا على L-citrulline، وهو حمض أميني قد يساعد في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين.

الكوسة

الكوسة غنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، كما تحتوى على فيتامين C والألياف، التي تساعد على الهضم وإزالة الكوليسترول من الدم.

الفراولة

وفقا لدراسة صغيرة أجريت عام 2021 ، يساعد تناول 2.5 حصة من الفراولة يوميًا على خفض عوامل الخطر القلبية الأيضية ومقاومة الأنسولين، كما أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالقلب.