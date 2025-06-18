شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 8 أعشاب وتوابل تساعدك فى إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

في عالم مليء بالحلول السريعة وصيحات إنقاص الوزن، غالبًا ما تكمن الحلول الجذرية من مطبخك من توابل وأعشاب طبيعية قد تحدثًا فارقًا كبيرًا في رحلة إنقاص الوزن، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" ثمانية أعشاب وتوابل شائعة تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

فيما يلى.. 8 أعشاب وتوابل شائعة تساعد على التخلص من الوزن الزائد:

الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة الجالاكتومانان، الذي ينتفخ في المعدة ويعطي شعورًا بالشبع، وقد ارتبط تناول مكملات الحلبة بانخفاض تناول الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كما تؤثر هذه العشبة بشكل طفيف على ضبط سكر الدم، مما يقلل من ارتفاع الأنسولين، وهو محفز رئيسي لتخزين الدهون، ومع ذلك، فإن النتائج تكون تدريجية، وتكون أكثر فعالية عند تناولها مع نظام غذائي صحي.

الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، لا يحرق الدهون مباشرة، ولكنه يلعب دورًا داعمًا، وغالبًا ما يرتبط الالتهاب المزمن بالسمنة، وقد تُحسن خصائص الكركم المضادة للالتهابات عملية الأيض وتُقلل من المضاعفات المرتبطة بالوزن، وقد أظهرت مكملات الكركمين انخفاضًا طفيفًا في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

القرفة

لا تحرق القرفة الدهون في حد ذاتها، لكنها تساعد على تنظيم سكر الدم عن طريق محاكاة الأنسولين، وهذا يساعد على منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم الذي غالبًا ما يؤدي إلى نوبات الجوع والإفراط في تناول الطعام، وقد يخفض تناول القرفة مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم أثناء الصيام لدى مرضى السكر من النوع الثاني، مما يجعلها حليفًا واعدًا في إدارة الوزن، وخاصةً لمن يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الزنجبيل

يُعرف الجينجيرول، وهو المركب النشط في الزنجبيل، بقدرته على زيادة توليد الحرارة - أي قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، وقد أدى تناول الزنجبيل إلى انخفاض ملحوظ في وزن الجسم ونسبة محيط الخصر إلى الورك لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وما يميز الزنجبيل هو مفعوله المزدوج: فهو يُحسن الهضم ويُقلل من الشعور بالجوع، مما يُحفز الجسم على فقدان الوزن بشكل تدريجي وثابت.

أوراق الكارى

ارتبطت أوراق الكارى بتحسين وظائف الكبد واستقلاب الدهون، فهي غنية بقلويدات الكاربازول، وهي مركبات طبيعية تتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسمنة، وقد ساعد مستخلص أوراق الكاري في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما ساهم بشكل غير مباشر في التحكم في الوزن، ومع أن الدراسات البشرية لا تزال محدودة، إلا أن الأدلة الأولية تبدو واعدة.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يُسمى البيبيرين، الذي لا يمنحه نكهته اللاذعة فحسب، بل يُعزز أيضًا عملية توليد الحرارة، وهي عملية إنتاج الحرارة التي تحرق السعرات الحرارية، كما أنه يزيد من التوافر الحيوي للعناصر الغذائية مثل الكركمين، مما يجعل الكركم أكثر فعالية عند استخدامهما معًا.

جذر الهندباء

غالبًا ما تُضاف جذر الهندباء إلى أنواع شاي التخلص من السموم نظرًا لتأثيره المُدر للبول، فهو مُدر طبيعى للبول، مما يُقلل من الانتفاخ واحتباس الماء في الجسم، ولكنه لا يُساعد على فقدان الدهون بشكل مباشر ولكنه يحتوي على ألياف بريبيوتيك تُعزز صحة الأمعاء والهضم، وتلعب الأمعاء السليمة دورًا هامًا في تنظيم الوزن، وهنا تكمن أهمية الهندباء على المدى الطويل.

بذور الشمر

لطالما استُخدمت بذور الشمر لتخفيف الانتفاخ، ودعم الهضم، وكبح الشهية، وذلك بفضل زيوتها المتطايرة مثل الأنيثول، ورغم أنها ليست حارقة للدهون بالمعنى التقليدي، إلا أن الشمر يعمل على تحسين الهضم وتقليل احتباس الماء، ويُهيئ بيئة تُسهل فقدان الوزن بشكل مستدام، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث التغذية السريرية عام 2015 أن شرب شاي الشمر يُقلل الشهية مؤقتًا لدى النساء ذوات الوزن الزائد.