3 أشياء لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار

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مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج إلى اتخاذ احتياطات الوقاية من التعرض لضربة شمس أو الجفاف، عند الخروج من المنزل، لذا إذا اضطررت للخروج وقت الظهيرة، فإليك ثلاثة أشياء لا يجب عليك الاستغناء عنها في الطقس الحار، بحسب موقع تايمز ناو.

٣ أشياء لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار１- زجاجة كبيرة من الماء

الحفاظ على رطوبة جسمك أمرٌ بالغ الأهمية في فصل الصيف. الجفاف يتفاقم بشكل أسرع مما تظن.

بمجرد خروجك من المنزل، يبذل جسمك جهدًا كبيرًا للحفاظ على برودته. وهذا يعني أنك ستتعرق بغزارة، حتى لو لم تشعر بذلك. لذا، احمل معك زجاجة ماء واشربها كل 30 دقيقة حتى لو لم تكن عطشانًا.

يمكنك أيضًا إضافة القليل من الليمون لإضفاء نكهة مميزة على الماء.

２- قطعة قماش للوجه أو منشفة تبريد

قد تبدو هذه نصيحة غريبة، لكن هذه النصيحة فعّالة، بل إنها تُحدث فرقًا كبيرًا. يمكن لقطعة قماش مبللة أو منشفة تبريد حول رقبتك أو حتى على جبهتك أن تُخفّض درجة حرارة جسمك فورًا. انقع قطعة القماش في ماء بارد قبل مغادرة المنزل، ثم احملها في كيس بلاستيكي.

３- قبعة واسعة

ارتداء قبعة عريضة الحواف يحميك من أضرار الشمس، كما أنه يُضفي لمسة من الأناقة. إنها بمثابة خوذتك عند مواجهة موجة الحر. صُممت هذه القبعة خصيصًا لحماية وجهك ورقبتك وحتى كتفيك من أشعة الشمس المباشرة، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضربة شمس أو حروق شمس. اختر أقمشة تسمح بمرور الهواء مثل القطن أو القش (ومن الأفضل أن تجد لونًا فاتحًا يعكس أشعة الشمس). يمكنك حمل هذه القبعة معك في كل مكان.

