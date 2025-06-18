شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل هذه العلامات المفاجئة لإعتام عدسة العين والان مع تفاصيل الخبر

يُصاب الشباب بإعتام عدسة العين بشكل متزايد بسبب عادات الحياة العصرية، غالبًا ما يتم تجاهل العلامات المبكرة، ولكن يُمكن اكتشافها وعلاجها بفعالية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اعتام عدسة العين وطرق علاجها، بحسب موقع "تايمز ناو".



لم يعد إعتام عدسة العين حكرًا على كبار السن، والتعرف على الأعراض المبكرة أمر ضروري للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

وفقًا للدكتور فيشال أرورا، رئيس قسم طب العيون في مستشفيات أرتميس بالهند، يزداد تشخيص الشباب بسبب خيارات نمط الحياة العصرية، مثل قضاء وقت طويل أمام الشاشات، والتدخين.



عندما تصبح عدسة العين غائمة، فإنها تسبب إعتام عدسة العين وضبابية الرؤية، لا ينتبه الكثير من الناس للعلامات المبكرة ظنًا منهم أنهم بحاجة إلى نظارات جديدة".

أعراض اعتام عدسة العين المبكرة1. ضبابية الرؤية أو غشاوة الرؤية

هذا الشعور الضبابي، كما لو أن أحدهم لطخ نظارتك بالفازلين، ليس طبيعيًا. يُشبّه الدكتور أرورا الأمر بـ"النظر من خلال نافذة متسخة" ويُحذّر من أن هذه عادةً ما تكون أول علامة على وجود مشكلة.

2. زيادة الحساسية للضوء والوهج

إذا بدأت تتألم من أضواء السيارة أو تعاني تحت أشعة الشمس الساطعة، فإن عينيك تُنذرانك بالخطر.

الحساسية للضوء والوهج علامة مبكرة شائعة جدًا، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها

3. هالات حول الأضواء

يقول الدكتور أرورا: "غالبًا ما يتجاهل الناس هذا الأمر على أنه تعب أو جفاف في العين، ولكنه قد يشير إلى إعتام عدسة العين المبكر

4. التغييرات المتكررة في مقاس عدسات النظارة

قد يكون تغيير وصفة النظارات هو محاولة عدساتك التكيف مع تعكرها. إذا كانت قوة نظارتك تتقلب كل بضعة أشهر وما زلت لا تحصل على رؤية واضحة، فهذه علامة تحذير.

5. بهتان الألوان أو اصفرارها

قد يعني التغيير الطفيف في كيفية إدراكك للألوان أن العدسة بدأت تتحول إلى اللون الأصفر. يشير الدكتور أرورا إلى أن هذا لا يُضعف رؤيتك فحسب، بل قد يتداخل أيضًا مع المهام اليومية مثل القيادة أو اختيار الفاكهة الناضجة.

6. ازدواج الرؤية في عين واحدة

إذا بدأت برؤية صور مكررة، فهذا ليس خداعًا من دماغك. يقول الدكتور أرورا: "يمكن أن يحدث ازدواج الرؤية الأحادي عندما تُشتت عدسة العين الضوء الوارد، وهي علامة شائعة يُغفل عنها".

ومع ذلك، يُعد إعتام عدسة العين من أكثر مشاكل الرؤية قابلية للعلاج. يُمكن لجراحة سريعة تستغرق من 15 إلى 20 دقيقة استعادة الرؤية الواضحة تمامًا في معظم الحالات ولكن لا تنتظر حتى تصل إلى رؤية ثلاثية.

يجب على كل من تجاوز الأربعين إجراء فحص سنوي للعين، حتى لو كان يشعر بأنه بخير.

