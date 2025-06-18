شكرا لقرائتكم خبر عن سكر وضغط وسمنة ..أضرار المخبوزات والمعجنات وبدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

الأطعمة المكونة من الدقيق الأبيض المكرر مثل الخبز والمعجنات والمخبوزات وغيرها، هي أطعمة لا تحسن صحتنا ، بل تشير الأبحاث إلى أن هذا النوع من الدقيق يزيد من خطر الإصابة بالكثير من الحالات الصحية، منها اضطرابات الوزن وإدمان الطعام.

أضرار الإكثار من تناول الدقيق الأبيض

الإكثار من تناول الدقيق الأبيض يوميًا وإدخاله في كل الوجبات يرفع من فرص اضطرابات سكر الدم والانخفاض الدائم على تناول الطعام نظرًا لعدم الشعور بالشبع. خلال تقرير نشر في موقعchriskresser، فإن الدقيق الأبيض له الكثير من الأضرار الصحية، منها:

- السمنة، فهو يعزز من زيادة الوزن لأن استهلاكه الكثير يضعف من أكسدة الدهون ويضعف بالتالي قدرات الجسم على حرق الدهون، كما أنه يزيد من فرص الالتهاب الناتج عن البكتيريا في الأمعاء مما يعزز الخلل في عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن.

- يضر بالتمثيل الغذائي والقدرة على امتصاص عناصر الطعام والاستفادة التامة منها.

- زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، لأن النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة يزيد من خطر الإصابة بالمشكلات الاكتئابية لأنه يغير من نسب السكر في الدم وبالتالي يغير من الحالة المزاجية.

- على العكس يزيد فرص الإصابة بحب الشباب، لأن الكربوهيدرات المكررة تسيء إلى حالة الجلد وصحته.

- يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يؤدي إلى خلل ضغط الدم وارتفاعه بشكل واضح، فالأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات تجعل ضغط الدم مضطربًا، أما منخفض الكربوهيدرات فتؤدي إلى انخفاض كبير نظرًا لإحداث خلل كبير في الجلوكوز والأنسولين في الجسم.

- غالبًا ما يؤدي إلى إدمان الطعام والنهم الشديد للشعور بالرضا، وتناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات والملح والسكر الزائد بكميات كبيرة، يجعلك راغبًا على الدوام في تناول المزيد من الطعام أملًا في الشعور بالشبع.

بدائل للدقيق الأبيض

يمكن الحصول على بدائل للدقيق الأبيض صحية وغنية، منها:

- دقيق الشوفان.

- دقيق الذرة.

- الأرز البني.

- مكرونة الشوفان.

- الكينوا.

- الذرة الرفيعة.