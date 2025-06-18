شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية لنقص فيتامين ب 12وطرق سريعة لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسمك إلى فيتامين ب12 لتكوين خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي (DNA)، ولأداء وظائف أخرى، حيث يجب أن يحصل الشخص البالغ العادي على 2.4 ميكروجرام يوميًا. ومثل معظم الفيتامينات، لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين ب12، ويجب الحصول عليه من النظام الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على علامات خفية لنقص فيتامين ب12 وكيفية التغلب عليه في وقت قصير، بحسب موقع "تايمز ناو".

على الرغم من أن فيتامين ب12 عنصر غذائي بالغ الأهمية، إلا أن جسمك لا ينتجه ذاتيًا وفقًا للأطباء، يجب الحصول عليه من نظامك الغذائي، وخاصةً من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك.

ولأن فيتامين ب12 ضروري لتكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، ودعم الجهاز العصبي، فإن نقصه قد يكون خطيرًا على المدى الطويل.

يقول الخبراء إن العديد من أعراض نقص فيتامين ب12 تنشأ لأنه يسبب نقصًا في خلايا الدم السليمة. يحتاج جسمك إلى الكثير من هذه الخلايا لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء جسمك والحفاظ على صحة أعضائك. من أعراض نقص فيتامين ب12:

وخز في اليدين والقدمين

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الشعور بوخز في اليدين والقدمين. يحدث ذلك لأن الفيتامينات تلعب دورًا هامًا في الجهاز العصبي، ونقصها قد يُسبب مشاكل في التوصيل العصبي أو تلفًا فيه.

في الجهاز العصبي، يُساعد فيتامين ب12 على إنتاج مادة تُسمى المايلين، وهي مادة تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس. بدون كمية كافية من المايلين، تكون الأعصاب أكثر عرضة للتلف.

سرعة ضربات القلب

من أبرز أعراض نقص فيتامين ب12 سرعة ضربات القلب. قد يبدأ القلب بالنبض بشكل أسرع لتعويض نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم. هذه الاستجابة هي طريقة الجسم في محاولة ضمان وصول كمية كافية من الأكسجين إلى جميع أجهزة الجسم وأعضائه.

ألم في الفم

يؤثر نقص فيتامين ب12 على صحة الفم، وقد يؤدي إلى مشاكل مثل التهاب اللسان، الذي يُسبب تورمًا واحمرارًا في اللسان، وطعمًا كريهًا في الفم، وإحساسًا بالحرقان. ووفقًا للأطباء، تحدث جميع هذه الأعراض بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى اللسان.

مشاكل إدراكية

يؤدي نقص فيتامين ب12 أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالتفكير، وهو ما يُطلق عليه الأطباء اسم ضعف الإدراك. تشمل هذه المشاكل صعوبة التفكير أو الاستدلال وفقدان الذاكرة. على المدى الطويل، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. قد يكون انخفاض كمية الأكسجين الواصلة إلى الدماغ هو السبب وراء مشاكل التفكير والاستدلال.

ضيق التنفس

من أهم أعراض نقص فيتامين ب12 فقر الدم، الذي يؤدي إلى ضيق التنفس بسبب نقص خلايا الدم الحمراء وتسارع ضربات القلب. إذا كنت تعاني من صعوبة حقيقية في التنفس، يجب عليك مراجعة الطبيب على الفور.

شحوب البشرة

يُسبب نقص فيتامين ب12 في الجسم أيضًا شحوبًا واصفرارًا في الجلد، وهو ما يُعرف باليرقان. يمكن أن تحدث هذه التغيرات في لون الجلد عندما يعجز الجسم عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وبدونها يبدأ الجلد في الظهور شاحبًا. يمكن أن يُضعف هذا النوع من فقر الدم أيضًا خلايا الدم الحمراء، مما يُؤدي إلى تكسيرها في الجسم بسرعة أكبر.

طرق علاج نقص فيتامين ب12

يقول الأطباء إن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب12 من مصادر غذائية، ولمن لا يستطيعون ذلك، قد يصف الطبيب أو يوصي بمكملات غذائية على شكل أقراص فموية، أو أقراص تحت اللسان تذوب تحت اللسان، أو حقن. يمكن للطبيب تقديم النصح بشأن الجرعة الصحيحة من هذا الفيتامين.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاص فيتامين ب12 إلى جرعات منه لعلاج نقصه. يمكن للطبيب أن ينصح الناس بأفضل طريقة للوقاية من نقص فيتامين ب12، وذلك بناءً على خياراتهم الغذائية وحالتهم الصحية.

