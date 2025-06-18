شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يجيبون عن السؤال: لماذا تزداد نسب الإصابة بالسرطان قبل الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير نشره جامعة شيكاجو، أن انخفاض العمر المتوقع للإصابة بالسرطان، يعد لغزا لم يتمكن الأطباء والعلماء من حله حتى الآن، رغم ذلك يوجد عدد من الأسباب المتوقعة للإصابة المبكرة بالمرض.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسرطان، فإن عدد حالات الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة، وتحديدا التي تحدث لدى البالغين تحت سن الخمسين، ترتفع بنسبة 1% إلى 2% سنويا، وسط توقعات بزيادة 30% في حالات الإصابة المبكرة بالسرطان بين عامي 2019 و2030.

ويقول أطباء الأورام في مركز جامعة شيكاغو الطبي الشامل للسرطان، إنهم يرون هذه الزيادة بشكل مباشر، وأنهم يعالجون المزيد من المرضى في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر في العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي ، وسرطان القولون والمستقيم ، وسرطان الرأس والرقبة .

4 أسباب محتملة للإصابة المبكرة بالأورام

ورغم عدم وجود سبب محدد لتلك الظاهرة، إلا أن الأمر قد يكون مرتبطا بعدة عوامل، وهى:

الالتهاب المزمن: يمكن أن يكون سبب استجابة الجسم للإصابات هو قلة النشاط البدني، أو السمنة، أو الإجهاد المزمن، أو العدوى لفترات طويلة، أو التعرض المزمن للسموم.

الإنجاب المتأخر: يمكن أن يؤدى تأخر الإنجاب فى بعض الأحيان إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي أو المبيض أو بطانة الرحم.

تغيرات ميكروبيوم الأمعاء: عندما يختل توازن هذه الشبكة الحساسة من البكتيريا، أحيانا بسبب الأطعمة المصنعة أو البلاستيك الدقيق أو مواد أخرى، فقد يصبح من الأسهل نمو الأورام.

الفوارق في الرعاية الصحية: إن عدم المساواة في الرعاية يمكن أن تحد من القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والعلاج في الوقت المناسب.

الوقاية من الإصابة المبكرة بالأورام

يوجد عدد من العوامل التى يمكن أن تساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، مثل:

مراقبة حالتك الصحية: الإنتباه لحالتك الصحية، خاصة فى حالة ظهور أي أعراض غير طبيعية ، ومعرفة تاريخ عائلتك في الإصابة بالسرطان، هي تفاصيل مهمة يجب مشاركتها مع الطبيب.

نظام غذائى صحى: أتباع نظام غذائى صحى غنى بالألياف وقليل الدهون، مع تجنب الأطعمة المصنعة، يساهم فى الوقاية من الإصابة بالأورام، وتحديدا سرطان القولون

الحفاظ على الوزن الصحى وتجنب السمنة

الابتعاد عن التدخين