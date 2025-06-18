شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار ارتفاع مستويات حمض البوليك على الكلى.. تتجاوز الحصوات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو البوليك في الدم قد يسبب حصوات الكلى والنقرس، وهما مجرد اثنتين من المشكلات الصحية التي قد تنتج عن ذلك، حيث يقوم الجسم بتفكيك البيورينات، الموجودة في بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، لتكوين حمض اليوريك، وهو ناتج نفايات، وقد لا يُسبب ارتفاع حمض اليوريك سرطان الكلى، ومع ذلك، يُعد حمض اليوريك عاملاً مساهماً في أمراض الكلى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ومع أن حمض اليوريك لا يرتبط أيضًا ارتباطًا مباشرًا بأمراض الكلى، مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وهما من الأسباب المعروفة لأمراض الكلى، إلا أن أي مرض كلوي سيرفع مستوى حمض اليوريك في الدم، والعكس صحيح.

ما مدى خطورة ارتفاع حمض البوليك؟

من جانبهم، يقول أطباء أمراض الكلى، إن هناك حالات قليلة يرتفع فيها مستويات حمض اليوريك في الجسم، مما قد يُسبب فشلاً كلوياً حادًا، ولكن هذه الحالات نادرة، وهي مثل ارتفاع مستويات حمض اليوريك لدى شخص يُعاني من ورم خبيث في أحد الأعضاء بعد العلاج الكيميائى أو ورم دموي بعد العلاج الكيميائي، وذلك عند تحلل الخلايا، تحتوي جميع الخلايا على كمية عالية من الحمض النووي وحمض اليوريك، وبالتالي، يُنتج حمض اليوريك نتيجة تحلل الخلايا، وتترسب هذه الكمية العالية من حمض اليوريك في الكلى، وهو ما يُعرف أحياناً باسم اعتلال الكلية اليوراتي، وهو سبب للفشل الكلوي الحاد، وهو ورم خبيث يصيب عادةً مرضى السرطان، حيث يسبب حمض البوليك الفشل الكلوي الحاد في الأعضاء الصلبة بالإضافة إلى الخباثة الدموية.

فيما يلى.. مشكلات صحية يسببها ارتفاع مستويات حمض البوليك:

حصوات الكلى

يُعد ارتفاع مستويات حمض اليوريك عاملًا مساهمًا في تكون حصوات الكلى، وخاصةً لدى مرضى السكر، وفي حالاتٍ كثيرة، تتكون الحصوات من حمض اليوريك، وحتى مع وجود مستويات طبيعية في الدم، قد نصاب بحصوات حمض اليوريك، وقد يؤدي تكونها، إذا لم يُلاحظ لفترة طويلة، إلى الفشل الكلوي، وهذا أحد الأسباب الشائعة لمرضى السكر.

الفشل الكلوي

إذا كان لدى الشخص مستويات مرتفعة للغاية من حمض البوليك في وجود مرض الكلى، فقد ثبت أن ذلك يؤدي إلى تسريع تقدم الفشل الكلوي، حتى لو لم يكن مساهمًا بشكل مباشر في سبب الفشل الكلوي.

النقرس

النقرس حالة طبية شائعة تُسببها ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى ترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل، وغالبًا ما يُسبب هذا ألمًا والتهابًا شديدين في المفاصل، يُعد النقرس شائعًا بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو مرض السكر أو الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم العضوية، وفي كثير من الحالات، يعتمد المرضى بشدة على مسكنات الألم لتخفيف حدة الالتهاب، مما قد يُلحق ضررًا أكبر بوظائف الكلى، وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

قد يسبب السرطان

تشير أبحاث حديثة أجراها المعهد الوطني للصحة (NIH) إلى وجود صلة محتملة بين ارتفاع مستويات حمض اليوريك وبعض أنواع السرطان، وخاصةً لدى النساء، ورغم أن البيانات غير قاطعة حتى الآن، تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع حمض اليوريك قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والكلى، وخاصةً لدى النساء، إضافةً إلى ذلك، هناك مؤشرات على أن حمض اليوريك قد يلعب دورًا في الإصابة بسرطانات المسالك البولية لدى النساء، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى أبحاث أكثر دقة لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الكامنة وراءها.