شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فوق الثلاثين.. فواكه مجففة ومكسرات تعزز مناعتك وتضبط هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج النساء إلى مزيد من القوة والتغذية لمواكبة التغيرات خاصة مع تجاوزهن الثلاثينيات، ويرجع ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على الجسم مع التقدم في السن، خاصة التغيرات الهرمونية، بجانب ضعف عملية الأيض والمناعة، ومع ذلك، فإن تناول مجموعة غذائية مناسبة يُساهم في دعم الصحة العامة، لذلك يُوصي معظم خبراء الصحة بإضافة بعض المكسرات والفواكه المجففة إلى النظام الغذائي اليومي، لأنها تُوفر قوة كافية، كما تُعزز صحة العظام، وتوازن الهرمونات، ونضارة البشرة، ومستويات الطاقة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 أنواع أساسية من الفواكه المجففة والمكسرات للنساء فوق سن الثلاثين:

الزبيب

الزبيب غني بمضادات الأكسدة والحديد وفيتامينات ب، وتُساهم هذه العناصر في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة البشرة، كما يُساعد في الوقاية من فقر الدم، وتعزيز مستويات الطاقة، والحفاظ على نضارة البشرة، بجانب أن حلاوته الطبيعية تجعله وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين أو مُعززًا للطاقة في منتصف النهار دون أن يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم إذا تم تناوله باعتدال.

التين

التين غني بالألياف والكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك، وهي مشكلة شائعة بين النساء في الثلاثينيات من العمر بسبب التغيرات الهرمونية، كما أنه يساعد على تحسين الصحة الإنجابية من خلال تنظيم الهرمونات وتحسين الخصوبة، ويُعد التين علاجًا طبيعيًا لموازنة مستويات هرمون الإستروجين.

البلح أو التمر

التمر مصدر طبيعي للطاقة والحديد، وهو ضروري للنساء اللواتي قد يعانين من التعب، خاصةً أثناء الدورة الشهرية أو بسبب نقص الحديد، كما أنه يحتوي على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهى عناصر تُسهل الهضم وتحافظ على توازن الأملاح في الجسم، ويمكن أن يساعد تناول حبتين من التمر يوميًا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر بطريقة صحية.

اللوز

اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E، مما يجعله ممتازًا للحفاظ على قوة العظام ودعم صحة القلب، ولأن النساء فوق سن الثلاثين أكثر عرضة لفقدان كثافة العظام، فإن تناول اللوز بانتظام يساعد في الحفاظ على كتلة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة، كما تدعم الدهون الصحية الموجودة فيه التوازن الهرموني ومرونة الجلد.