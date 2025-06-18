شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من العصائر يتفاعل سلبا مع الأدوية.. أضرار للكبد والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الفاكهة من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي، إذ تعزز الصحة العامة عند تناولها يوميًا بانتظام، وتُقدّم الفاكهة فوائد صحية عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر، وتحسين الهضم، وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، والتي تُساهم جميعها في تحسين الصحة العامة، حسبما افاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويعتبر بعض الناس أن تناول عصائر الفاكهة الطبيعية له نفس تأثير تناول الفاكهة الكاملة، وغالبًا ما تبدو عصائر الفاكهة، خيارًا صحيًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، ولكن في الواقع، اتضح أنه عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد، فإن تناول كوب من عصير الفاكهة قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

تأثير عصائر الفاكهة على صحة الكبد

الكبد عضو حيوي مسئول عن إزالة السموم من الجسم، واستقلاب العناصر الغذائية، وتخزين الطاقة، والكبد السليم ضروري للصحة العامة، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في الهضم، والتخلص من الفضلات، وتخثر الدم، ويتطلب الحفاظ على صحة الكبد اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمعالجة، إذن فإن الكبد مسئول عن معالجة كل ما نستهلكه، بما في ذلك السكريات.

يُستقلب الفركتوز، وهو سكر موجود في الفواكه، في الكبد، ورغم أن كميات صغيرة منه يمكن التحكم بها، إلا أن الإفراط في تناوله قد يُرهق الكبد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والتهاب الكبد.

ماذا يقول البحث؟

في تحليل بيانات من أكثر من نصف مليون شخص عبر قارات متعددة، وجد الباحثون في جامعة بريجهام يونج مؤخرا شيئا غير متوقع، أن السكر المستهلك من خلال المشروبات مثل الصودا - وحتى عصير الفاكهة النقي، والذي يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز الطبيعي - يبدو أكثر ضررا من السكر الذي يتم تناوله في الأطعمة.

من جانبها، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة علوم التغذية في جامعة بريجهام يونج "هذه هي أول دراسة ترسم علاقات واضحة بين الجرعة والاستجابة بين مصادر السكر المختلفة وخطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2"، مضيفة "إنها تسلط الضوء على سبب كون شرب السكر - سواء من الصودا أو العصير - أكثر إشكالية للصحة"، وبحسب الدراسة، فإن كل حصة إضافية تبلغ ثماني أونصات من عصير الفاكهة يوميًا - بما في ذلك عصير الفاكهة بنسبة 100%، تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة 5%..

عصائر الفاكهة

تعتبر عصائر الفاكهة مصدرًا مركّزًا للسكر على عكس الفاكهة الكاملة، تفتقر عصائر الفاكهة إلى الألياف، مما يُبطئ امتصاص السكر، وقد يحتوي كوب واحد من عصير الفاكهة على ما يعادل سكر عدة حبات فاكهة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وهذا التدفق المفاجئ للسكر يُجبر الكبد على العمل لساعات إضافية، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، فبينما تُعتبر عصائر الفاكهة صحية في كثير من الأحيان، إلا أن محتواها العالي من السكر والإضافات المحتملة قد يُشكل خطرًا على صحة الكبد عند الإفراط في تناولها.

العلاقة بين عصير الفاكهة وأمراض الكبد

أظهرت الدراسات وجود علاقة بين الإفراط في تناول عصائر الفاكهة وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة شملت أكثر من 136,000 مشارك أن تناول كميات أكبر من عصير الفاكهة النقي يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

دور المُحليات الصناعية

لا يقتصر الأمر على الفواكه المُحلاة فحسب، بل تحتوي عبوات عصير الفاكهة المُعبأة على أكثر بكثير من مجرد الفركتوز، تحتوي عصائر الفاكهة المُتاحة تجاريًا على سكريات مُضافة أو مُحليات صناعية لتحسين النكهة والمذاق، وقد تُفاقم هذه المُحليات إجهاد الكبد، وقد رُبطت بعض المُحليات الصناعية بتسمم الكبد واضطرابات التمثيل الغذائي، مما يُفاقم الآثار السلبية على صحة الكبد.

أضرار عصير الجريب فروت على الكبد

اتضح أن هناك استثناء، وهو عصير الجريب فروت، فمن المعروف أن عصير الجريب فروت يتفاعل مع العديد من الأدوية عن طريق تثبيط إنزيم CYP3A4، المسؤول عن استقلاب الأدوية، وقد يؤدي هذا التفاعل إلى ارتفاع مستويات بعض الأدوية في الدم، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية وتسمم الكبد.

مع أنه ليس من الضروري التوقف عن تناول عصائر الفاكهة تمامًا، إلا أن الاعتدال أساسي للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من مرض السكر، فإذا كنت تتناول عصير الفاكهة، فاختر الأنواع الطازجة الخالية من السكريات المضافة، وقلل من تناولها أيضًا، إن تناول العصير مع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات الكاملة والألياف يُساعد في الحد من المخاطر المحتملة على صحة الكبد.