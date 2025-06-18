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مع التحذيرات من متحورات جديدة.. أنماط لأخرى لأعراض كورونا فى المعدة

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مع التحذيرات من متحورات جديدة.. أنماط لأخرى لأعراض كورونا فى المعدة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البنا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 07:00 م

مع الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور المتحور الأخير " نيمبوس" وتحذير منظمة الصحة العالمية من تسجيل حالات إصابة به، كشف العلماء عن أنماط جديدة للأعراض فى المعدة، وعلى الرغم من المضاعفات طويلة الأمد التي قد يسببها الفيروس، لكن هذه المضاعفات لا تبدو خطيرة إلا لو أهملناها.

يُعرف كورونا بأنه الفيروس الذي يُسبب السعال والبرد والحمى الخفيفة، ولكن مع السلالات الحديثة التي أدت إلى زيادة مطردة في الحالات النشطة، يُبلغ الأطباء عن مشكلة أقل شيوعًا: مشاكل صحية في الأمعاء بعد كورونا، لذا، لم يعد الأمر يقتصر على ارتفاع درجة الحرارة فحسب، بل يعاني الناس من عسر الهضم.

أثناء أسابيع من التعافي من كورونا وحتى بعده، حتى بعد أن تكون نتائج الاختبارات سلبية، أصبحت مشاكل طويلة الأمد مثل الحموضة والإسهال والانتفاخ وآلام المعدة أعراضًا شائعة مؤخرًا.

كيف يؤثر كورونا على الأمعاء؟

وفقا لموقع " timesofindia"، يدخل الفيروس إلى المعدة ويتلف بطانة الأمعاء، ويؤدي هذا إلى سوء الهضم والالتهاب، ويؤدي أيضًا إلى تغيرات في بكتيريا الأمعاء، لذا، قد تعتقد أنه بمجرد زوال الفيروس واختفاء السعال، ستعود إلى حالتك الطبيعية، لكن السلالة الجديدة تُذكرك بأن الفيروس لا يزال موجودًا في جسمك، وبالنسبة للعديد من المرضى، لا تظهر مشاكل المعدة إلا بعد أسابيع.

حذر الأطباء من أنماط أعراض جديدة، إذ قد يهاجم الفيروس الخلايا السليمة، تشمل ما يلي:

  1. ألم المعدة
  2. الانتفاخ والغازات
  3. إسهال
  4. الغثيان والقيء
  5. إمساك
  6. الحموضة أو الارتجاع الحمضي
  7. فقدان الشهية

قد تستمر هذه المشاكل لأسابيع أو حتى أشهر لدى بعض الأشخاص. بينما قد تصبح لدى آخرين مشاكل طويلة الأمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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