شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غير متوقعة مرتبطة بالسرطان وبدائلها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

"صحتك حصيلة ما تأكله" مقولة شائعة، ولكن أكدت دراسات حديثة وتقارير صادرة عن خبراء تغذية من جامعة هارفارد، أن هناك مجموعة من الأطعمة المتداولة في أنظمتنا الغذائية اليومية تُعدّ مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند تناولها بكثرة، لكن لا داعي للذعر.

الخبر الإيجابي أن هناك بدائل صحية يمكن اعتمادها بسهولة، ما يفتح الباب أمام تغييرات غذائية بسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية على المدى البعيد، وفقا لتقرير موقع ndtv

1.اللحوم المصنعة (مثل اللحم المقدد والنقانق والهوت دوج)

تُصنّف منظمة الصحة العالمية اللحوم المُصنّعة ضمن المجموعة الأولى من المواد المُسرطنة. هذا يعني وجود أدلة قوية على أنها قد تُسبب سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، وذلك لاحتوائها على مركبات مثل النترات والنتريت والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) التي تتكون أثناء المعالجة.

بدائل أفضل:

اختر الدواجن قليلة الدهون، والأسماك الطازجة، أو البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا، إذا كنت تشتهي شطيرة، جرب الدجاج المشوي أو الحمص مع الخضار بدلاً من لحم الخنزير أو السلامي.

2. اللحوم الحمراء (خاصة المشوية أو المتفحمة)

لماذا هي محفوفة بالمخاطر:

تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وخاصة المشوية أو المطبوخة على الفحم، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والبنكرياس، يُنتج الطهي على درجة حرارة عالية مركبات مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والتي قد تُلحق الضرر بالحمض النووي (DNA).

بدائل أفضل:

تناول وجبات نباتية أكثر - فكّر في أطباق الكينوا والبقوليات والسلطات الدسمة. عند تناول اللحوم، اخبزها أو اشوِها بدلًا من شويها، وحافظ على حجم الحصص.

3. المشروبات المحلاة بالسكر (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)

لماذا هي محفوفة بالمخاطر:

فى حين أن السكر في حد ذاته لا يسبب السرطان بشكل مباشر، فإن تناول كميات كبيرة من السكر بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة - وكلها تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

بدائل أفضل:

اشرب الماء، أو الماء الفوار بالليمون، أو شاي الأعشاب غير المُحلى. إذا كنتَ بحاجة إلى حلٍّ حلو، جرّب الماء المُنكّه بالفواكه أو ماء جوز الهند الطبيعي باعتدال .

4. الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، الحبوب السكرية)

لماذا هي محفوفة بالمخاطر:

تؤدي هذه الأطعمة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يساهم في الالتهاب المزمن وارتفاع الأنسولين - وهي حالات مرتبطة بتطور السرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

بدائل أفضل:

خبز القمح الكامل، والشوفان، والدخن. فهي غنية بالألياف وتساعد على تنظيم سكر الدم بشكل أكثر انتظامًا.

5. . الأطعمة المُعبأة فائقة المعالجة (النودلز سريعة التحضير، ورقائق البطاطس، والوجبات الجاهزة للأكل)

لماذا هي محفوفة بالمخاطر:

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من المواد المضافة والمواد الحافظة والصوديوم والدهون المتحولة - وهي مكونات قد تساهم، إذا زادت عن حدها الأقصى، في الالتهاب واضطراب ميكروبيوم الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي وأنواع أخرى من السرطان.

بدائل أفضل:

اختر وجبات خفيفة منزلية الصنع أو قليلة المعالجة، مثل الحمص المحمص، والمكسرات، والزبادي بالفواكه، أو البطاطا الحلوة المقلية. ابحث عن ملصقات طعام تحتوي على مكونات أقل وكلمات يسهل تذكرها.

