شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إمام عاشور.. الأسباب الطبية لتكرار إصابات الكتف عند بعض اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

عانى إمام عاشور، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطنى من تكرار إصابته فى الكتف، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا. اللافت أن هذه الإصابة ليست جديدة، بل سبق وتعرض لها اللاعب نفسه في مارس 2024، فهل هناك أسباب طبيبة، فلماذا تكررت إصابة اللاعب إمام عاشور، فى حين يتعرض بعض اللاعبين لالتحامات وصدمات أقوى ولا يتعرضون لهذه الإصابة؟!

الدكتور عصام البسطويسي، أستاذ جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني، أوضح أن تكرار إصابة لاعبي الكرة، وخاصة في نفس الموضع، أمر وارد جدًا في ظل كثرة الالتحامات والضغط البدني والذهني الذي يتعرضون له باستمرار، إلاأن تكرار نفس الإصابة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس في الغالب وجود خلل في منظومة التأهيل أو في عملية استعادة اللياقة الكاملة قبل العودة للملاعب.

يوضح الدكتور عصام أن كسور الترقوة تختلف من حالة لأخرى، فهناك كسر غير متحرك تظل فيه العظمة بمكانها، ويُعالج غالبًا باستخدام حامل للذراع مع تجنب الاحتكاك لحين الالتئام، أما الكسر المتحرك فهو ما يستدعي تدخلًا جراحيًا لتثبيت العظمة باستخدام شرائح ومسامير.

لماذا تكررت إصابة إمام عاشور؟

رغم أن جميع اللاعبين في كرة القدم معرضون للإصابة، إلا أن استجابة أجسامهم للإصابة تختلف من لاعب لآخر بشكل ملحوظ، حتى لو تعرضوا لنفس نوع السقوط أو الالتحام.

هناك عدة أسباب تفسر هذا التفاوت، من أبرزها:

الاختلاف في قوة العظام وكثافتها: بعض اللاعبين يتمتعون ببنية عظمية أقوى نتيجة عوامل وراثية أو تغذية سليمة منذ الطفولة، ما يجعل عظامهم أكثر تحملًا للصدمات والاحتكاك.

التأهيل العضلي حول المفاصل: قوة العضلات المحيطة بالكتف والصدر، ومدى توازنها، تلعب دورًا حاسمًا في حماية العظام من الكسر أثناء السقوط أو التصادم. ضعف هذه العضلات يجعل العظمة معرضة لتحمل الصدمة بالكامل دون وسادة عضلية تمتصها.

العودة المبكرة بعد الإصابة: في حال لم يحصل اللاعب على الوقت الكافي للشفاء الكامل، يكون عُرضة مرة أخرى للإصابة، حيث تكون العظام والأنسجة المحيطة لم تستعد قوتها الكاملة.

اللياقة البدنية العامة: لاعب لا يتمتع بلياقة كافية وتوازن عضلي جيد، يكون أكثر عرضة لفقدان السيطرة أثناء الالتحامات أو السقوط، ما يزيد احتمالية الإصابة.

عوامل غذائية وصحية: مثل نقص فيتامين "د" أو الكالسيوم، أو الإصابة بهشاشة خفية، أو تناول أدوية تؤثر سلبًا على العظام مثل الكورتيزون، كلها قد تضعف العظام وتجعلها قابلة للكسر بسهولة.

مدة الشفاء والتأهيل

غالبًا ما يبدأ التحام الكسر بعد نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكن العودة الكاملة تتطلب تأهيلاً عضليًا يمتد من 8 إلى 12 أسبوعًا. وقد تطول المدة في بعض الحالات لتصل إلى ثلاثة شهور أو أكثر، خاصة إذا كانت بنية اللاعب العظمية أو العضلية ضعيفة، أو كان الكسر شديدًا أو متكرراً.

وفي حالة إمام عاشور، يرى البسطويسي أن العودة الآمنة للملاعب لا يجب أن تتم قبل مرور ثلاثة شهور على الأقل، مع التزام صارم ببرنامج تأهيلي متخصص، يركز على تقوية عضلات الكتف وحول الترقوة، وتحسين التوازن العضلي والميكانيكية الحركية.

أهمية التأهيل لتفادي التكرار

يشدد البسطويسي على أن التأهيل الجيد هو خط الدفاع الأول ضد الإصابات المتكررة. ويشمل ذلك تقوية عضلات الكتف، رفع مستوى اللياقة البدنية، وتحقيق تدرج مدروس في التحميل البدني. كذلك يُنصح بالتزام اللاعبين ببرامج تأهيل فردية تناسب طبيعة إصابتهم واحتياجاتهم، وتُنفذ تحت إشراف فريق طبي متخصص.

متى تكون العظام أكثر عرضة للكسر؟

تزداد احتمالات الكسور المتكررة لدى الرياضيين إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض الكلى والغدة الدرقية، أو في حال وجود نقص في العناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم وفيتامين "د"، وتزداد المخاطر أيضًا لدى من يتناولون أدوية معينة تؤثر على صحة العظام، مثل الكورتيزون أو أدوية المناعة، أو في حالات اضطرابات النوم وسوء التغذية المزمن.

كيف نحمي اللاعبين من الإصابات المتكررة؟

الوقاية تبدأ من الأساس. فبحسب البسطويسي، يجب على اللاعبين الالتزام بنظام غذائي متوازن وغني بالكالسيوم وفيتامين "د"، بالإضافة إلى اتباع برامج تأهيل عضلي مدروسة، والعودة التدريجية للمباريات بعد الإصابة. كما أن تحسين اللياقة العامة، واحترام فترات الراحة والنوم، والمتابعة الطبية المنتظمة لتقييم الحالة العظمية والعضلية، كلها خطوات أساسية لتقليل خطر الإصابات المتكررة وضمان الاستمرارية في الملاعب.