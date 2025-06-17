شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد إجهاد عابر.. 7 خطوات سهلة تجنبك الشعور بالتعب بعد العمل والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يكون التعب الذي تشعر به مساءً مجرد إجهاد عابر، بل علامة واضحة على إرهاقٍ متراكم يأخذ من طاقتك دون أن تشعر، فبين ساعات المكتب الطويلة، والتحديات الذهنية المتكررة، يتسلل الإرهاق إلى جسدك وعقلك بهدوء، حتى تجد نفسك تتهالك مع نهاية كل يوم.

ورغم أن العمل بطبيعته يستنزف الجهد، إلا أن المحافظة على طاقتك ليست معركة خاسرة، إذ يمكن لعادات بسيطة ومُتعمدة أن تعيد شحنك لا أن تُنهكك، فتُحدث فرقًا كبيرًا في شعورك اليومي، وفقا لموقع ndtv من التغذية الذكية والحركة المدروسة، إلى تحسين جودة النوم والاعتناء بالحالة النفسية، كلها أدوات في متناولك لاستعادة الحيوية، وتوديع الإنهاك الذي ينتظرك عند كل غروب.

نصائح تُساعدك على تعزيز مستويات طاقتك1. قم بـ "المشي لتخفيف الضغط" لمدة 5 دقائق بعد العمل مباشرة

بدلًا من الذهاب في السرير فور عودتك إلى المنزل، تمشَّ قليلاً وهادئًا في الهواء الطلق، هذا يُساعد على تحويل جهازك العصبي من حالة "القتال أو الهروب" إلى حالة "الراحة والهضم"، ويُعزز الدورة الدموية، ويُفرز الإندورفين، حتى خمس دقائق من الحركة كفيلة باستعادة طاقتك وحالتك النفسية.

2. جرب "طقوس إعادة الترطيب"

غالبًا ما يرتبط التعب بالجفاف، عود نفسك على شرب كوب كبير من الماء مع رشة ملح البحر وعصرة ليمون بعد العمل. هذا يُعيد توازن الإلكتروليتات، ويدعم وظائف الغدة الكظرية، ويعزز الطاقة بشكل فوري، خاصةً في البيئات الرطبة أو المكيفة.

3. التبديل إلى الإضاءة

تُشير الأضواء الخافتة والدافئة إلى أن جسمك يسترخي، لكن استخدامها مُبكرًا قد يُسبب لك الخمول. استخدم مصباحًا ذا لون بارد أو مصباحًا نهاريًا (ليس ضوءًا أزرق قاسيًا) لبضع ساعات بعد العمل. هذا يُساعد على إبقاء عقلك مُنتبهًا دون تحفيزه بشكل مُفرط كما تفعل الشاشات.

4. تناول وجبة خفيفة "لإعادة البناء"، وليس وجبة خفيفة "للراحة"

بعد العمل، تجنّب الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات التي تُسبب انخفاضًا حادًا في الأنسولين، بدلًا من ذلك، تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف، مثل الزبادي اليوناني مع بذور الشيا، أو البيض المسلوق مع الأفوكادو، أو الحمص مع الجزر، هذه الوجبات تُثبّت مستوى السكر في الدم وتُعزّز الطاقة بشكل طبيعي.

5. استخدم خدعة "غيّر ملابسك تتغيّر حالتك"

من الناحية النفسية، يُشير تغيير ملابس العمل إلى ملابس مريحة ومنعشة "للتعافي" إلى أن جسمكِ في مرحلة انتقالية وليس في حالة توقف، يُنصح بممارسة حركة خفيفة (مثل ملابس رياضية مرنة لليوجا أو تمارين التمدد المسائية)

6. جرب تعزيز الحالة المزاجية باستخدام الروائح

العلاج بالروائح العطرية ليس مجرد نفحات عطرية، فقد ثبت أن روائح مثل النعناع والبرتقال وإكليل الجبل تُخفف التعب وتُحسّن اليقظة، احتفظ بأسطوانة عطرية، أو زيت عطري، أو شمعة معطرة بالقرب من سريرك واستخدمها أثناء الاسترخاء.

7. استخدم وضعية "رفع الساقين على الحائط" لمدة 10 دقائق

هل تشعر بالثقل والإرهاق؟ هذه الوضعية البسيطة لليوجا تُحسّن الدورة الدموية، وتُهدئ الجهاز العصبي، وتُنعش الجسم والعقل، إنها مثالية إذا كنتَ واقفًا على قدميك أو جالسًا بتيبس لساعات.