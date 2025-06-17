علامات تحذيرية لالتهاب الفقرات العنقية.. كيف تعرضك عاداتك اليومية للخطر

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هل تستيقظ كثيرًا وأنت تعاني من تيبس في الرقبة أو ألم في الكتفين بعد يوم عمل طويل، فقد تكون هذه الأعراض علامات مبكرة لالتهاب الفقرات العنقية، وهي حالة تنكّسية تُصيب الرقبة والعمود الفقري، مع تزايد ساعات الانحناء أمام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لم تعد هذه الحالة مقتصرة على كبار السن أو من يعملون في وظائف تتطلب مجهودًا بدنيًا.

وضعية الجسم الخاطئة، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، وتجاهل العلامات التحذيرية، من بين أكبر العوامل المساهمة في هذه المشكلة الصحية المعاصرة.

كيف يمكن لعاداتك اليومية أن تُعرّض عمودك الفقري العنقي للخطر، وما هي العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، والتعديلات البسيطة التي يمكن أن تساعدك على الوقاية من هذه الحالة أو إدارتها بشكل أكثر فعالية.

ما هو التهاب الفقرات العنقية؟

التهاب الفقرات العنقية وفقا لموقع onlymyhealth هو حالة تصيب الرقبة والعمود الفقري تحدث عندما تبدأ الغضاريف والعظام والأربطة والعظام في الرقبة بالتآكل مع تقدم العمر أو بدونه.

التهاب الفقرات العنقية هو في الواقع نوع من التهاب المفاصل، يُعرف تحديدًا باسم الفصال العظمي العنقي، ونسبة انتشار هذه الحالة 95% في سن 65 عامًا، يظل معظم المصابين بالتهاب الفقرات العنقية بدون أعراض، حيث يعاني 25% منهم دون سن الأربعين، و50% ممن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، و85% ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

علامات تحذيرية لالتهاب الفقرات العنقية

يتجاهل الكثيرون أعراض التهاب الفقرات العنقية، التي غالبًا ما تكون غامضة، ومع ذلك، فإن أحد الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا هو تيبس أو ألم في الرقبة، والذي قد يكون مؤلمًا ويستمر لفترة طويلة بعد الراحة في السرير أو حتى بعد قضاء وقت طويل في العمل.

قد يشعر بعض الأشخاص بثقل في أذرعهم أو بألم خفيف حول أكتافهم والصداع المستمر في مؤخرة الرأس، والشعور بالضعف في الذراعين، والوخز أو الخدر في الأصابع هي بعض الأعراض الأخرى.

يتجاهل معظم الناس هذه الأعراض، ظنًا منهم أنها ناجمة عن قلة النوم أو الشعور بالإرهاق، ومع ذلك، قد تكون هذه أولى مؤشرات تنكس العمود الفقري العنقي.

هل يمكن للعادات اليومية أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الفقرات العنقية؟

غالبًا ما يرتبط التهاب الفقرات العنقية بالشيخوخة، إذ تتعرض عظام وأقراص العمود الفقري العنقي للتآكل والتلف بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

ومع ذلك، لم يعد هذا الخطر يقتصر على كبار السن، بل أصبح يؤثر بشكل متزايد على الشباب أيضًا، ويعود هذا التحول بشكل كبير إلى العادات غير الصحية، وقلة الحركة، والعادات اليومية السيئة التي تُسبب ضغطًا مفرطًا على الرقبة والجزء العلوي من العمود الفقري.

سوء وضعية الجسم من أكثر أسباب التهاب الفقرات العنقية شيوعًا، والتي غالبًا ما يتم إغفالها، يُوضع مستوى غير طبيعي من الضغط على العمود الفقري العنقي، الذي لم يكن من المفترض أن ينحني أو ينحني للأمام لفترات طويلة أثناء استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، تُضعف أنماط الوضعية هذه في نهاية المطاف عضلات الرقبة، وتحد من مرونتها أو نطاق حركتها، وتُسرّع من تدهور الأقراص الفقرية، يمكن أن يؤدي هذا الضغط المستمر في النهاية إلى تغيرات في الفقار وتآكل مبكر.

يمكن أن تُحدث تعديلات بسيطة، مثل رفع الشاشات إلى مستوى العين، أو الجلوس على كراسي ذات دعم كافٍ للظهر، أو الجلوس بشكل مستقيم، فرقًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بمشاكل الرقبة.

بالإضافة إلى الوضعية، هناك العديد من العادات اليومية الأخرى التي يمكن أن تزيد من المخاطر:

قضاء وقت طويل أمام الشاشة دون فترات راحة، وخاصة في المواقف المحرجة.

استخدام الهاتف أثناء الاستلقاء، مما يجهد الرقبة بزوايا غريبة

وضع الهاتف بين الأذن والكتف أثناء المكالمات.

العمل على الكمبيوتر المحمول بدون لوحة مفاتيح أو شاشة خارجية، مما يؤدي إلى الانحناء.

تجنب ممارسة النشاط البدني المنتظم، مما يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر والرقبة.

النوم بدون دعم مناسب للرقبة أو استخدام وسائد عالية جدًا

القراءة أو التمرير في السرير، مع إمالة الرأس إلى الأمام لفترات طويلة.

كيفية الوقاية من التهاب الفقرات العنقية

لا تحتاج إلى روتين مُعقّد أو معدات باهظة الثمن لحماية رقبتك ابدأ ببساطة، وهذا يشمل:

التحقق من وضعية جسمك: هل تجلس منحنيًا على هاتفك أو حاسوبك المحمول لساعات؟ حاول رفع شاشتك إلى مستوى عينيك، واجلس مع دعم ظهرك جيدًا، مع إبقاء رقبتك في وضعية مستقيمة.

تجنب القراءة أو العمل في السرير، وإذا كنت تجري مكالمات طويلة، فاستخدم يديك الحرة بدلاً من حمل الهاتف بين كتفك وأذنك.

خذ فترات راحة قصيرة كل 30 إلى 45 دقيقة للوقوف، أو التمدد، أو مجرد المشي.

قم بتمارين الرقبة اللطيفة، مثل لفات الكتف، وثني الذقن، والانعطافات من جانب إلى آخر.