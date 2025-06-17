شكرا لقرائتكم خبر عن مركب فى الشاى والشوكولاتة قد يساعد على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول غذائية داعمة لصحة القلب، تبرز دراسة حديثة أهمية تناول الشوكولاتة الداكنة وكوب الشاى لأسباب طبية.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت فى المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية حسب موقع medical News today أن مركبًا طبيعيًا يُدعى الفلافان-3-أولز، والموجود بكثرة فى الشاى والكاكاو والتفاح والعنب، قد يكون له تأثير فعال يشبه الأدوية فى تحسين وظيفة الأوعية الدموية، وبالتالى خفض ضغط الدم.

الدراسة، التى حلّلت نتائج 145 تجربة عشوائية، أوضحت أن تناول مستخلصات من الشاى أو الكاكاو أو العنب أدى إلى تحسن ملحوظ فى وظائف بطانة الأوعية الدموية لدى الأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بل إن بعض هذه التأثيرات كانت قريبة من تلك التى تُحققها الأودية.

توجد مركبات الفلافان-3-أولز في القهوة والشاي والشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو والتفاح والعنب، وتناول المشاركون في الدراسات مستخلصات الكاكاو والشاي والتفاح والعنب.

لا يقترح مؤلفو الدراسة أن الفلافان-3-أولز قد يحل محل الأدوية، ومع ذلك، يشيرون إلى أن سهولة توافر هذه الأطعمة ومذاقها اللذيذ قد يوفران دعمًا إضافيًا مرغوبًا فيه لمن يسعى إلى إدارة ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل الحاجة إلى أدوية إضافية.

ووجد التحليل أن المركبات نجحت في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الخلايا البطانية لدى الأفراد الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تمت ملاحظة الفوائد المتعلقة بوظيفة بطانة الأوعية الدموية بشكل أكثر ثباتًا من انخفاض ضغط الدم، ونشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية .





لماذا تعتبر وظيفة الخلايا البطانية مهمة؟البطانة هي طبقة رقيقة من الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، تعمل البطانة تعمل "كحاجز للحفاظ على العناصر الغذائية في الداخل والسموم في الخارج، مما يقلل من التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات اللاحقة، والاستجابة للإصابة".

وظيفة بطانة الأوعية الدموية يتم قياسها من خلال تمدد الأوعية الدموية بوساطة التدفق، حتى الزيادة الصغيرة في تمدد الأوعية الدموية بوساطة التدفق (حوالي 1%) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8-13%".





ما الأطعمة التي تحتوي على الفلافان-3-أولز؟

الفلافان-3-أولز هي فئة فرعية من الفلافونويدات، تتوفر بكثرة في الأطعمة غير المعالجة، مثل الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر أو الأسود، وليس في شوكولاتة الحليب أو الشاي المنكّه، لأن المعالجة قد تُتلف هذه المركبات أو تُزيلها.

لكن ليست أي شوكولاتة أو شاي هي مصدر هذه المركبات، فعندما تخضع الشوكولاتة أو الشاي لعمليات معالجة مكثفة، كإضافة السكر أو التسخين أو معالجات خاصة، فإنها تُفكّك هذه المركبات المفيدة أو تُزيلها، وعادةً ما تحتوى الشوكولاتة بالحليب، وكذلك الشاى سريع التحضير أو المُنكّه، على مستويات أقل بكثير من فلافان-3-أولز نتيجةً للمعالجة المكثفة والمكونات المضافة.





مركبات طبيعية أخرى قد تدعم صحة القلبلا يعد الفلافان-3-أولز المركب الطبيعي الوحيد الذي يتم البحث فيه عن قيمته في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

قد يساعد الريسفيراترول الموجود في العنب على تحسين التحكم في ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية.

الكركمين الذى يوجد فى الكركم، يعرف بقيمته المحتملة في تقليل تصلب الشرايين وتكوين اللويحات

قد تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والجوز وبعض البذور الأخرى على تقليل الدهون الثلاثية وتثبيت نظم القلب وتقليل خطر الوفاة القلبية.

كما تتم دراسة مستخلص الثوم والكيرسيتين لمعرفة التأثيرات المحتملة على خفض ضغط الدم.