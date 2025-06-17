شكرا لقرائتكم خبر عن مركب فى الشاى والشوكولاتة قد يساعد على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البناالثلاثاء، 17 يونيو 2025 12:00 م
الدراسة، التى حلّلت نتائج 145 تجربة عشوائية، أوضحت أن تناول مستخلصات من الشاى أو الكاكاو أو العنب أدى إلى تحسن ملحوظ فى وظائف بطانة الأوعية الدموية لدى الأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بل إن بعض هذه التأثيرات كانت قريبة من تلك التى تُحققها الأودية.
لا يقترح مؤلفو الدراسة أن الفلافان-3-أولز قد يحل محل الأدوية، ومع ذلك، يشيرون إلى أن سهولة توافر هذه الأطعمة ومذاقها اللذيذ قد يوفران دعمًا إضافيًا مرغوبًا فيه لمن يسعى إلى إدارة ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل الحاجة إلى أدوية إضافية.
لماذا تعتبر وظيفة الخلايا البطانية مهمة؟البطانة هي طبقة رقيقة من الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، تعمل البطانة تعمل "كحاجز للحفاظ على العناصر الغذائية في الداخل والسموم في الخارج، مما يقلل من التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات اللاحقة، والاستجابة للإصابة".
وظيفة بطانة الأوعية الدموية يتم قياسها من خلال تمدد الأوعية الدموية بوساطة التدفق، حتى الزيادة الصغيرة في تمدد الأوعية الدموية بوساطة التدفق (حوالي 1%) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8-13%".
ما الأطعمة التي تحتوي على الفلافان-3-أولز؟
الفلافان-3-أولز هي فئة فرعية من الفلافونويدات، تتوفر بكثرة في الأطعمة غير المعالجة، مثل الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر أو الأسود، وليس في شوكولاتة الحليب أو الشاي المنكّه، لأن المعالجة قد تُتلف هذه المركبات أو تُزيلها.
مركبات طبيعية أخرى قد تدعم صحة القلبلا يعد الفلافان-3-أولز المركب الطبيعي الوحيد الذي يتم البحث فيه عن قيمته في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
قد يساعد الريسفيراترول الموجود في العنب على تحسين التحكم في ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية.
قد تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والجوز وبعض البذور الأخرى على تقليل الدهون الثلاثية وتثبيت نظم القلب وتقليل خطر الوفاة القلبية.
كما تتم دراسة مستخلص الثوم والكيرسيتين لمعرفة التأثيرات المحتملة على خفض ضغط الدم.
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