شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها على معدة فارغة.. 8 فواكه تدعم الهضم وتطهر المعدة والان مع تفاصيل الخبر

تساعد بعض الفواكه الجسم على استعادة نشاطه وطاقته، وعند تناولها على معدة فارغة أو كوجبة خفيفة فى منتصف الصباح يمكنها أن تساعد فى تنظيف وتطهير المعدة بلطف، وتُحافظ على نشاط الهضم، وتُعطي دفعة طاقة طبيعية دون الحاجة إلى تناول الشاى أو السكريات، هذه الفواكه غنية بالماء والألياف والفيتامينات والسكريات الطبيعية التى تُحسن صحة أمعائك وتُحسن مستويات الطاقة لديك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 فواكه تنظف المعدة بهدوء وتعزز الهضم البابايا

هذه الفاكهة الاستوائية المفضلة، خفيفة على المعدة، وتعمل كمنشط هضمي خفيف، وتحتوي البابايا على إنزيمات تُحلل البروتين وتُساعد على تقليل الانتفاخ، كما أن لها تأثيرًا مُهدئًا على الأمعاء، خاصةً بعد تناول وجبة دسمة.

الليمون

تناول عصير الليمون أو شرائحه أول شىء فى الصباح يُساعد على طرد السموم بلطف، بفضل تركيبته الحمضية الخفيفة التى تُرطب الجسم، وتُنشط الجهاز الهضمى، وتُعطى دفعة من الطاقة دون الشعور بحموضة زائدة.

الموز

يمنح الموز طاقة فورية وهو لطيف على المعدة، حيث يحتوى على سكريات طبيعية وبوتاسيوم وألياف تساعد على استعادة توازن الأمعاء، وهو مثاليًا لتجديد الطاقة بعد التمرين أو عند الشعور باضطراب فى المعدة.

التفاح

تناول تفاحة يوميًا لا يُغنى عن زيارة الطبيب فحسب، بل يُساعد أيضًا على تنظيف أمعائك ببطء وبشكل طبيعى، وذلك بفضل محتواه من ألياف البكتين التى تُساعد على الهضم وتُحافظ على حركة الأمعاء دون أن تُسبب إرهاقًا للجهاز الهضمى.

أناناس

هذه الفاكهة غنية بالعصارة والإنزيمات التى تُساعد على الهضم، وتناول بضع قطع من الأناناس تُساعد جسمك على هضم الطعام بشكل أفضل، وتُجدد طاقتك بعد يوم متعب.

الجوافة

الجوافة غنية بمحتواها من الألياف وفيتامين سى، وتُساعد الجوافة على تنظيم عملية الهضم وتدعم المناعة، كما تُعطى شعورًا بالشبع يدوم طويلًا، مما يُقلل من فقدان الطاقة خلال اليوم.

الرمان

الرمان غنى بمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التى تدعم تدفق الدم والهضم، كما أنها مصدر رائع للطاقة، إذ تساعد على تدفق الأكسجين بشكل أفضل فى الجسم، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

البطيخ

يعتبر البطيخ مُبردًا ومُرطبًا ولطيف للغاية، وهو مثالي لتنظيف جسمك، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يدعم وظائف الكلى ويحافظ على سلاسة الهضم، خاصةً في الطقس الحار.