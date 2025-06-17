شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا من أفضل الطرق لتعزيز مستويات ضغط الدم الصحية، وذلك بفضل محتواه من الدهون غير المشبعة والبوليفينول، ووفقًا للخبراء، فإن تناول ملعقة يومية من زيت الزيتون يُفيد صحة قلبك، خاصةً عند استبدال الدهون المشبعة غير الصحية، يُعدّ الاستخدام المنتظم والجودة عاملين أساسيين، لذا اختر زيت الزيتون البكر الممتاز عالي الجودة وجرّبه بطرق متنوعة، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

زيت الزيتون من أكثر الزيوت نكهةً وفائدةً للصحة، ويُستخدم في العديد من المطابخ، ويُستخدم بشكل شائع في النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بأنه أكثر أنماط التغذية صحةً، ويساعد في الحفاظ على لياقتك. ويُشاد بزيت الزيتون لفوائده للقلب والدماغ، بالإضافة إلى فوائده المضادة للالتهابات.

ووفقًا للخبراء، فإن تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميًا قد يُفيد ضغط الدم أيضًا.

كيف يُساعد الزيتون في الحفاظ على ضغط الدم منخفضًا؟

يقول الأطباء إن زيت الزيتون يُحدث العجائب في صحة قلبك من خلال:

-يُكافح الإجهاد التأكسدي، الذي يزيد من وجود الجذور الحرة المُسببة للالتهابات والعدوى، ويُطلق مُضادات الأكسدة التي تُقلل من شيخوخة الخلايا والأمراض.

-يُحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية

-يُريح الأوعية الدموية

-يُشير الخبراء إلى أن إحدى الوظائف الرئيسية لزيت الزيتون هي توفير التغذية، التي تُوفر الدهون غير المُشبعة أو الصحية التي تُقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول السيئ، مما يُخفض ضغط الدم ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يُعتبر زيت الزيتون غنيًا أيضًا بالبوليفينولات، وهي مُضادات أكسدة تُكافح الإجهاد التأكسدي وتمنع الالتهابات. تُريح هذه المُغذيات الأوعية الدموية وتُحسّن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهو أمر حيوي في خفض ضغط الدم المرتفع.

يُوصي الأطباء بتناول زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يحتوي على كميات أكبر من هذه المُركّبات مُقارنةً بزيت الزيتون العادي. ووفقًا للدراسات، يرتبط الاستهلاك المُعتدل لزيت الزيتون البكر الممتاز بتحسن ضغط الدم، خاصةً عند استخدامه كبديل للدهون المُشبعة في النظام الغذائي.

ما الكمية المناسبة من زيت الزيتون؟

يقول الأطباء إن تناول ملعقة كبيرة أو ملعقتين كحد أقصى من زيت الزيتون يوميًا يكفي عادةً لصحة القلب، بالإضافة إلى فوائد أخرى تتجاوز خفض ضغط الدم. يساعد زيت الزيتون على:

تحسين مستويات الكوليسترول

يعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناوله

يوفر مصدرًا ثابتًا لمضادات الأكسدة، وهو أمر مهم للوقاية من الأمراض

يدعم صحة الأمعاء

كيف نستخدم زيت الزيتون لصحة القلب؟

يمكنك بسهولة استخدام زيت الزيتون يوميًا، حتى في الطبخ على الطريقة الهندية، لتحسين صحة قلبك. ووفقًا للأطباء، فإن استبدال الدهون المشبعة والمتحولة بالدهون غير المشبعة من أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لدعم مستويات ضغط دم صحية.

من الطرق البسيطة لإضافة ملعقة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامك الغذائي اليومي:

تناول ملعقة كبيرة منه مباشرة، إذا كنت تفضل البساطة

أضف أعشابك المفضلة إلى طبق صغير من زيت الزيتون، واغمس فيه خبز الحبوب الكاملة أو حتى خبز الروتي في أي وجبة.

أضفه إلى الحساء والعدس المحضر منزليًا. يمكنكِ أيضًا مزج الخضراوات والعدس.

استخدميه لقلي الخضراوات على نار متوسطة أو لشويها في الفرن.

رشّيه على السلطات الخضراء بدلًا من تتبيلات السلطة المعبأة.