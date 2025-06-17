شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية.. ساندويتش من 3 مكونات يحافظ على استقرار السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر عدد من خبراء التغذية ساندويتش لمرضى السكر، يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، خاصة أنه منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، بما يجعله خيارا ذكيا للإفطار.

وبحسب موقع "Indian express"، يتكون الساندويتش من البيض والجبن القريش والأفوكادو، وهى المكونات التي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، ووفقا للخبراء تمت ملاحظة عدم وجود أي ارتفاع في السكر تقريبًا بعد ساعتين من تناول الشطيرة، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكر على وجه التحديد.

رغم ذلك أكد الخبراء إلى الانتباه إلى نوع الخبز المستخدم لصناعة الساندويتش، والذى يفضل أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة.

العناصر الغذائية الهامة في الساندويتش

يتكون الساندويتش من 3 مكونات، يحمل كل منها فوائد صحية عديدة، والتي تشمل

الدهون الصحية في الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على الدهون غير المشبعة الأحادية، والألياف التي تبطئ عملية الهضم وتمنع طفرات السكر في الدم، مما يدعم صحة القلب.

يوفر البيض بروتينًا عالي الجودة يعمل على استقرار نسبة السكر في الدم، ويزيد الشعور بالشبع، مما يقلل من فرصة تناول الوجبات الخفيفة بعد الوجبة.

البيض يساعد على الشبعالجبن القريش يضيف التوازن

الجبن القريش يضيف المزيد من البروتين والدهون للساندويتش، بجانب مساعدته على تحسين الشبع ودعم مستويات السكر في الدم ثابتة، جنبا إلى جنب مع البيض والأفوكادو.

وجبات أخرى تساعد على استقرار سكر الدم

وبجانب ساندويتش البيض والجبن والأفوكادو، يوجد عدد من وجبات الإفطار المناسبة لمرضى السكر، والتي تساعد على الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن، مثل:

الشكشوكة

تعد الشكشوكة، والمصنوعة من البيض والخضراوات كالبصل والفلفل والطماطم، من الأطباق الشائعة وسهلة التحضير، والتي تساعد على الإحساس بالشبع.

سلطة الجبن قريش

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، ويتميز جبن قريش بنكهة خفيفة، ويمكن تحضيره بشكل طبق سلطة مشبعة، بإضافة الخضراوات الطازجة والريحان إليه.

زبادي مع الحبوب والتوت

يمكن صنع وجبة إفطار مميزة، عن طريق إضافة كوبا من الزبادي الخالي من الدسم في وعاء حبوب، وأضف ملعقة صغيرة من العسل ورشة من القرفة المطحونة، ثم زين الطبق بنصف كوب من التوت ونصف كوب من حبوب الإفطار الكاملة من اختيارك، مثل الشوفان.