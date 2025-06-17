شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر والدقيق لمدة 24 ساعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالإرهاق حتى بعد الحصول على الراحة الكافية؟ قد يكون ذلك بسبب نظامك الغذائي، فمعظم المشاكل الصحية تبدأ من سوء التغذية، ولعل أفضل طريقة لتصحيح نظامك الغذائي هى التوقف عن تناول السكر والدقيق، إن إزالة السكر والدقيق من النظام الغذائي، حتى ولو لمدة 24 ساعة فقط، يمكن أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على الصحة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

السكر والدقيق - وهما مكونان أساسيان في العديد من الأنظمة الغذائية الحديثة - غالبًا ما يرتبطان بمشاكل صحية مثل الالتهابات وارتفاع سكر الدم وانخفاض الطاقة، والتخلص منهما، ولو لفترة وجيزة، يسمح للجسم بإعادة ضبط أنظمته الحيوية.

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟استقرار مستويات السكر في الدم

عند التخلص من السكر والدقيق خاصةً الأنواع المكررة الموجودة في الحلويات والمشروبات الغازية والمخبوزات المصنعة، يشهد الجسم انخفاضًا سريعًا في ارتفاعات سكر الدم، ويرجع ذلك إلى أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة تتحلل بسرعة إلى جلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم، وهذا يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين، وهو هرمون ينقل الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الطاقة أو تخزينه، ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي الارتفاعات المتكررة إلى مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكر من النوع الثاني.

عندما يتم إزالة هذه العوامل، فإنه من شأنه أن يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

يبدأ في طرد المياه الزائدة

يؤدي تقليل تناول السكر والدقيق إلى استنزاف مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات، والذي يرتبط بما يعادل 3-4 جرامات من الماء لكل جرام من الجليكوجين، وفي غضون 24 ساعة، ومع استخدام الجليكوجين لإنتاج الطاقة، يُطلق هذا الماء، وهذا يُقلل من الانتفاخ، كما يُحفز انخفاض الأنسولين الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يُقلل من احتباس السوائل، هذا يمنحك شعورًا بالخفة.

تقليل الرغبة في تناول الطعام

يؤدي تناول السكر والدقيق المكرر إلى ارتفاع حاد في مستوى الدوبامين، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بل وحتى الإدمان الخفيف، ويساعد التوقف عن تناولهما لمدة 24 ساعة إلى إعادة ضبط نظام المكافأة، وقد تشعر برغبة أقوى في البداية مع تكيف دماغك مع انخفاض تحفيز الدوبامين، إلا أن هذا يُشير إلى بداية انخفاض الاعتماد على السكر، وللمساعدة على هذا التحول، يجب تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية.

تخفيف الالتهاب

يُغذي السكر والدقيق الالتهاب عن طريق رفع مستويات السكر في الدم وتغذية بكتيريا الأمعاء الضارة، وفي غضون 24 ساعة من التوقف عن تناولهما، يبدأ الالتهاب بالانحسار مع استقرار مستويات السكر في الدم وانخفاض الإجهاد التأكسدي، ويُخلص الكبد والكلى من النواتج الثانوية للالتهابات، مما يُقلل الانتفاخ وضبابية الدماغ.

تعزيز مستويات الطاقة والتركيز

كل من السكر والدقيق المُكرر مسئولان عن انخفاض الطاقة وارتفاعها المفاجئ في الدم، ويُسبب السكر والدقيق ارتفاعًا مفاجئًا في الطاقة وانخفاضًا مفاجئًا أيضًا بسبب ارتفاعات الجلوكوز السريعة، وعند التوقف عن تناولهما لمدة 24 ساعة، يُؤدي ذلك إلى استقرار الطاقة من خلال الاستفادة من مصادر الدهون والبروتين، وهذا يُقلل من الشعور بالخمول في منتصف النهار ويُحسن صفاء الذهن، حيث يحصل الدماغ على إمداد ثابت من الجلوكوز، كما يُمكن أن يُساعد على زيادة التركيز والانتباه.

مع التوقف عن تناول السكر والدقيق لمدة 24 ساعة، يُعاد ضبط عملية الأيض، وإذا تم الالتزام بذلك لبضعة أيام، سيتحسن أداء الجسم بأكمله، من المهم ملاحظة أن أي تغييرات في النظام الغذائي يجب ألا تتم إلا بعد استشارة الطبيب خاصةً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية كامنة.