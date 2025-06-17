متى يجب أن أسمح لطفلي بالمبيت في منزل صديقه في عطلة الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:57 صباحاً - بالنسبة للعديد من آباء جيل الألفية، تُعدّ المبيتات مع الأصدقاء من أجمل ذكريات طفولتنا. كان هناك سحرٌ خاصٌّ في حرية ومتعة قضاء الليل بعيدًا عن المنزل. في عصر الأبوة والأمومة الحرة، كانت المبيتات غالبًا ما تكون غير منظمة وغير رسمية. بالطبع، تغيرت الأمور، وفي عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجدد الجدل في منتديات الأبوة والأمومة حول ما إذا كانت المبيتات طقسًا ثمينًا للانتقال إلى مرحلة البلوغ أم مخاطرة غير ضرورية. عندما يتمكن طفلك من المبيت في منزل صديق، فإن ذلك يعتمد على أولوياتك كأم وما إذا كان طفلك مستعدًا للتطور، إليك الفوائد والمخاوف التي يعرضها عليك الاختصاصيون من مبيت الطفل في بيت صديقه، ويطرحون عليك الشروط المناسبة.

المبيت عند الأصدقاء: ما هي الفوائد والمخاوف؟

المبيت عند الأصدقاء: ما هي الفوائد والمخاوف؟



ليست المبيتات الآمنة ممتعة فحسب، بل تُفيد أيضًا نمو طفلك. إذا كان طفلك مستعدًا، فإن المبيت فرصة لممارسة استقلاليته وتجربة العالم بدونك. إنها فرصة للتعرف على ثقافات عائلات أخرى وبناء المرونة من خلال ممارسة أنشطة مختلفة عن المنزل. قضاء الليلة مع صديق يُخفف من قلق الانفصال عندما يشعر طفلك بالأمان في منزل العائلة الأخرى. هذه بعض الأسباب التي تجعل الكثير منا يمتلك ذكريات إيجابية عن المبيتات في طفولته.

مع ذلك، قد لا تكون طقوس المبيت خيارًا مناسبًا للجميع، لأنها قد تتسبب بآلام التحرش للطفل، وقد تكون هذه المسألة مُرهقة عاطفيًا. حتى الآباء الذين لم يتعرضوا للاعتداء بشكل مباشر قد يكون لديهم مخاوف بشأن سلامة حفلات المبيت بالنسبة لأطفالهم. من الطبيعي أن نشعر بالقلق عندما نقرأ عناوين رئيسية في الصحف مثل الأب الذي خدّر أصدقاء ابنته المراهقة أثناء المبيت عندهم. إلى جانب المخاوف بشأن الاعتداء ، قد نشعر أيضًا بالقلق بشأن سلامة أطفالنا بشكل عام عندما لا نشرف عليهم لفترة طويلة. هل سيتعرضون لوسائل الإعلام أو لسلوكيات البالغين التي لا نتقبلها كآباء؟ كيف يمكننا حماية أطفالنا دون حرمانهم من تجارب اجتماعية قيّمة؟

كيف يمكنني أن أهيئ أماكن نوم آمنة لطفلي؟

كأمهات، يجب علينا تقبّل أن بعض المخاطر جزء من طفولة صحية. ومع ذلك، يمكننا اتخاذ خطوات للحد من المخاطر في معظم المجالات، بما يتضمن المبيت عند الأصدقاء، فخذي بعين الاعتبار الأمور الآتية:

ساعدي طفلك على حزم أمتعته

ساعدي طفلك على حزم أمتعته



إذا كان عمره يسمح له بذلك، فتأكدي من اختياره، إذا أصر على حزم حقيبته بنفسه. حتى تتجاوزي الأمر إن نسي حاجة، مثل فرشاة الأسنان، أو نوع البنطلون المناسب، واعملي أن حزم الأمتعة فرصة جيدة لتعليم طفلك مهارة حياتية مهمة. يجب أن يحزم طفلك ملابس إضافية في حالة الفوضى، مثل بيجامة، وملابس داخلية، وجوارب، وفرشاة أسنان كحد أدنى. أيضًا، إذا كان طفلك ينام مع بطانية خاصة أو دمية محشوة، فتأكدي من أخذها معه أيضًا. إذا لم يكن كذلك، فقد يُطلب منك إحضارها وقت النوم.

تعرفي على الأبوين في منزلهما

إذا كنت تشعرين أن طفلك مستعدٌّ للمبيت عند أحد اصدقائه، فهناك عنصران أساسيان لضمان تجربة آمنة وإيجابية. عليك أن تعلّمي طفلك كيفية حماية نفسه ووضع حدود. ثانيًا، يجب بناء تواصل واضح مع الآباء الآخرين المعنيين. مجرد أنك تقابلي هذه العائلة في مكان عام لا يعني أنك تعرفين طبيعة منزلهم. على سبيل المثال، اعرفي ما إذا كان لديهم حيوانات أليفة. لا تريد إرسال طفل يعاني من حساسية تجاه القطط أو يخاف من الكلاب إلى منزل به تلك الحيوانات الأليفة. على الرغم من أنه أمر محرج، أيضًا، أود التأكد من أن الوالدين يقدمون قدرًا من الإشراف الذي أشعر بالراحة معه. لا أشعر بالحاجة إلى أن يراقبوا طفلتي طوال الوقت، لكنني لا أريد أن أترك طفلتي في المنزل بمفردها مع صديقتها.

ضعي خطة للتعامل مع الاحتياجات الخاصة لطفلك

أخبري الوالد المُضيف وتأكد من معرفته بكيفية استخدام EpiPen، في حال حساسية الطعام، إذا كان طفلك يُحتمل أن يبلل فراشه ، فضعي خطة مُسبقًا حتى لا يُصاب أحد بالارتباك في حال حدوث ذلك. إذا كان طفلك يتناول دواءً، فأعطه الجرعة قبل أو بعد المبيت، أو أخبري المُضيف متى يحتاج طفلك إلى تناول الدواء. لا تثقي في أن ابنك سيتذكر دواءه أثناء انشغال الطفل باللعب مع أصدقائه، لذلك حاولي إعطاءه دواءه قبل مغادرته للمبيت. من الأسهل على المُضيف التعامل مع أي مشكلة تظهر في منتصف الليل إذا ناقشتما خطة مُسبقًا.

حضّري طفلك قبل المبيت

سيساعدك معرفة ما ينتظر طفلك في أول ليلة نوم له على الشعور بالراحة. على سبيل المثال، أخبري أطفالك أنهم سيقضون الليل في منزل صديقهم، وأنهم سيلعبون، ويتناولون العشاء، ثم ينامون. ستأتي لاصطحابهم إلى المنزل صباحًا بعد الإفطار. ولا بأس في الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، حسب حالة طفلك. وعلمي طفلك الاستحمام قبل الذهاب للمبيت حتى لا يضطروا إلى حزم الكثير من مستلزمات النظافة أو استعارتها أثناء المبيت. الأمر أسهل بكثير في المنزل!

وفّري لطفلك هاتفًا عاديًا

وفّري لطفلك هاتفًا عاديًا



دعي طفلك يستخدم الهاتف عند المبيت خارج المنزل والنزهات الطويلة، وعلّميه كيفية استخدامه، حتى لو لم يكن مستعدًا لاستخدام هاتف ذكي، وتأكدي من تعليم طفلك يعرف كيفية الاتصال بك إذا شعر بعدم الارتياح ورغب في العودة إلى المنزل.

يجب على الوالدين أيضًا أن يكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال أي اتصال في أسرع وقت ممكن عند الحاجة. تأكدي من أن طفلك يعرف كيفية الوصول إليك وأنه يستطيع الاتصال بك في أي وقت، حتى في منتصف الليل. يجب أن يفهم أيضًا كيفية الاتصال برقم الطوارئ 911 في حالات الطوارئ.

ناقشي مع طفلك السلوكيات الآمنة

اعلمي أن تعليم طفلك السلوكيات الآمنة أساسيٌّ لمساعدته على بناء استقلاليته. إذا لم يكن طفلك مستعدًا للحديث عن اللمس اللائق وغير اللائق، فهو غير مستعدٍّ للمبيت. ذكّريه بأنه من غير المقبول أبدًا أن يلمسه أحدٌ دون موافقته.

اعرفي أن وضع حدود في مجالات أخرى أمرٌ ضروريٌّ أيضًا. على سبيل المثال، ينبغي أن يكون لدى طفلك استراتيجيةٌ إذا كان صديقه ينخرط في سلوكياتٍ خطيرةٍ أو يشاهد أو يفعل شيئًا لا يرتاح له.

تأكدي إن كان هناك أشقاء أكبر سناً

هذه مشكلة كبيرة. ما يصل إلى 40% من الأطفال الذين يتعرضون لاعتداء يتعرضون له من قِبل أطفال أكبر سنًا أو أكثر نفوذًا. يبدو الإخوة الأكبر سنًا بمثابة أبطال للأطفال الصغار، فهم يرغبون في أن يكونوا مثلهم وأن ينالوا رضاهم. إذا علمت بوجود أخ أو أخت أكبر سنًا، فقد حان الوقت للتحدث مع طفلك عن الحدود التي يجب وضعها. ينطبق هذا بشكل خاص على المنزل الذي يقضي فيه طفلك الليل كثيرًا. ممنوع مشاركة الحمام، ممنوع دخول غرفة الإخوة، وممنوع إغلاق الأبواب.

أسئلة يمكنك طرحها

ما هي أنواع الأفلام والأجهزة الإلكترونية التي سيتعرض لها الأطفال؟



من الضروري أيضًا التواصل مع أولياء أمور أصدقاء طفلك. تعرّفي إلى أولياء الأمور الآخرين، ولا تترددي في طرح الأسئلة، بما في ذلك:

من سيشرف على الأطفال؟

من سيكون في المنزل أثناء وجود طفلك هناك؟

ما هي أنواع الأفلام والأجهزة الإلكترونية التي سيتعرض لها الأطفال؟

هل سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت غير المفلتر؟

هل يوجد أسلحة في المنزل وكيف يتم تخزينها؟ فإذا كانت هناك أسلحة موجودة، فهل هي مغلقة ومنفصلة عن الذخيرة؟ من الأفضل طرح سؤال محرج الآن بدلاً من التعامل مع حادث مدمر لاحقًا.

8 نصائح لتكوني أفضل صديقة لأطفالك

ماذا لو لم أرغب في أن ينام طفلي في منزل صديقه؟

إذا كنت تشعرين بعدم الارتياح تجاه المبيت مع الأطفال أو لا تعتقدين أن طفلك مستعد، ببساطة يمكنك أن تقولي لا.

كما يمكن للوالدين ابتكار طرق أخرى لتوفير فرص اجتماعية لأطفالهم، بما في ذلك تخصيص أوقات لعب نهارية مطولة في إجازات نهاية الأسبوع عند الأطفال. ومن الخيارات الشائعة أيضًا هي أنه يمكن لطفلك البقاء لوقت متأخر مع صديق دون المبيت معهم. يُعد هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص عندما لا ترغبين بأن ينام طفلك خارج البيت.

ما هو السن المناسب لليلة المبيت الأولى؟

كما هو الحال مع العديد من الأنشطة الاجتماعية للأطفال، لا يوجد عمرٌ محددٌ يصبح فيه طفلك مستعدًا تلقائيًا. يعتمد الوقت "المناسب" على نضجه العاطفي وقدرته على التواصل ووضع الحدود. يجب أن يكون طفلك ناضجًا بما يكفي لاتخاذ خطواتٍ في حالات الطوارئ والدفاع عن نفسه في المواقف غير الآمنة أو غير المريحة. لهذه الأسباب، يُحدد العديد من أخصائيي الرعاية الصحية والصحة النفسية السنوات الابتدائية العليا (الصف الثالث أو الرابع) كأقدم فترةٍ للمبيت مع الأطفال، بينما ينتظر آخرون سنوات الدراسة الإعدادية.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص