شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تكشفها الأظافر الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

زرقة الأظافر عبارة عن اتشاح اللون الأزرق على الظفر من السطح، وهي عبارة عن نقص أو انخفاض في نسبة الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى تحول لون الجلد الذي يكمن تحت الأظافر تدريجيًا، مما يؤدي إلى تغير لون الأظافر ذاتها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع medicine .

أسباب زرقاء الأظافر

يحدث ذلك في أظافر اليدين والقدمين، وقد يحدث ويظهر على الشفتين أيضًا والأغشية المخاطية، اللون يكون في مجمله أزرق أو أرجواني، الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى هذه المشكلة منها:

- التعرض لدرجات حرارة باردة للغاية.

- ارتفاع مستويات الهيموجلوبين في الدم بشكل غير طبيعي وسريع.

- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة الشديدة مثل الربو الذي يحدث هذه الزرقة أو بعض الانسدادات الرئوية أو مشكلات مرضية تسبب عدم قدرة الجسم على إيصال الخلايا الدم الحمراء.

- فضلاً عن الالتهابات الرئوية، والزرقة بشكل عام قد تكون علامة طبية طارئة تحتاج للتعامل السريع.

أسباب أخرى لزرقان الأظافر

- زرقة الأظافر قد تظهر نتيجة بعض الأدوية، وغيرها الكثير من الأسباب أيضًا.

الأمراض التي يكشفها ازرقاق الظفر



- التسمم بالفضة أو الأرجية أحد أهم أسباب ازرقاق الأظافر لأن فراش الظفر لا يحتوي على صبغة جلدية، ومن أول الأماكن التي يظهر عليها علامات ترسب الفضة في الجسم، وتتفاقم الحالة غير القابلة للعلاج مع زيادة التعرض للفضة وقد تظهر في النهاية على مناطق معرضة للشمس، ويصاب بهذا المرض غالبًا من يتعامل مع الفضة بكثرة.

- العدوى الفيروسية قد تنتج أظافر زرقاء، وتنتج الزرقة حينها لسببين إما بسبب الأدوية التي تقاوم العدوى الفيروسية أو بسبب العدوى الفيروسية ذاتها التي سببت هذه الزرقة وهي أشهر في فيروس نقص المناعة البشرية.

المخاطر المهنية

- تظهر هذه الأظافر الزرقاء غالبًا فى الأشخاص الذين يتعاملون مع مزيلات الطلاء أو منظفات المعادن أو الأصباغ بهذه الزرقة في بعض الحالات.

علاج زرقاء الأظافر

وفقًا لرؤية الطبيب يمكن علاج زرقاء الأظافر من خلال تناول بعض أدوية القلب والرئة وبعض حاصرات البيتا وغيرها من مجموعات الأدوية التي تعمل على توصيل الدم بكفاءة المحمل بالأكسجين.