شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عادة تحسن عمل غدد الجسم وتقاوم لخبطة الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

عمل غدد الجسم بالشكل الأمثل، فضلا عن توازن الهرمونات وتجنب اضطرابها، أحد أهم الأهداف التي يجب أن يصل إليها كل إنسان يحرص على صحته، لأن نظام الغدد الصماء لدينا يعمل معًا في شكل "سيمفونية" متكاملة العناصر، تمد كل خلية وعضو في أجسامنا بما يحتاج للعمل بأفضل شكل، واضطراب الهرمونات والغدد يؤثر بشكل كبير على صحتنا العامة وعلى رفاهيتنا أيضًا، وقد يسبب الكثير من الأمراض، ويمكن لعادات بسيطة أن تجعل الهرمونات متوازنة، شريطة ممارستها بشكل منتظم أو شكل يومي.

- أي مشكلة فى الغدد الصماء أو الدرقية أو الكظرية لا بد من علاجها بشكل سريع. - الغدد تنشط والهرمونات تعممل بالنظام الحياتى الصحى، اجعل يومك صحيا، وابتعد عن السهر والتدخين، والإجهاد. - لا بد من النوم الجيد لانضباط هرمونات الجسم، فالنوم غير الكافي يسبب التوتر والجوع ويؤثر بشكل سلبي على انخفاض مستويات الهرمونات، ويؤثر على الهرمونات الجنسية مثل الاستروجين، وعندما تذهب إلى الفراش وتنام حوالي سبع ساعات كل ليلة يساعد ذلك على تعزيز عمل الهرمونات واتزانها ومواجهة اضطرابها. - ممارسة الامتنان وممارسات اليقظة الذهنية تعزز بشكل كبير من الاسترخاء والهدوء وبالتالي توازن الهرمونات. - مارس يوميًا أي رياضة تساعد على تعزيز التستوستيرون ونسب الدوبامين والاستروجين والأنسولين في الجسم، فالحركة اليومية وتمارين التمدد والمشي والمقاومة تعزز بشكل كبير عمل وظائف الغدد خاصة الغدة الدرقية. - تجنب السموم بكل أشكالها، فلا بد من تجنب المنتجات الكيميائية والمنزلية ومنتجات التجميل التي تحتوي على المواد السامة مثل البارابين والألومنيوم والفثالات، وغيرها من المواد الكيميائية المضرة للغدد الصماء. - ابتعد عن كل ما يحتوي على الهرمونات، فلابد من الابتعاد عن الأغذية الهرمونية غير العضوية التي تؤثر على هرمونات الجسم وهرمونات النمو بشكل عام. - كلما تمتعت بقوام مثالي رياضي كلما كانت هرموناتك في أفضل حالاتها سواء للرجال أو السيدات. - اعتني بصحة أمعائك وأضف الألياف والبروبايوتك لنظامك الغذائي مثل الخضروات والفاكهة والموز والبطاطا والزبادي والملفوف وكلها سبب لعمل أمعاء جيد وهضم جيد وبالتالي تعزيز هرمونات الدماغ والغدد الصماء. - الدهون الصحية في كل وجبة تعزز وبشدة من تنظيم مستويات الهرمونات الطبيعية، فالمكسرات وبذور الأوميجا والأفوكادو وزبدة الجوز وزيت الزيتون كلها مصادر طبيعية يحتاجها الجسم يوميًا. - التزم بنظام غذائي يعتمد على الخضروات بشكل كبير مثل الجرجير والخس والخضرة الملونة والخضروات الغنية بالكبريت مثل الفطر والبصل والملفوف لأنها مضادة للالتهاب غنية بمضادات الأكسدة. - إذا كنت تعاني من مشكلة مرضية لابد من زيارة الطبيب المختص لعلاجها في الحال.

نصائح لتوازن الهرمونات والغدد