شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لاستخدام حجر الجواشا.. لتعزيز الدورة الدموية فى الوجه والرقبة والان مع تفاصيل الخبر

حجر الجواشا، أحد أهم صيحات الموضة العالمية التي تمارسها السيدات مؤخرا، ووفقا لتقرير نشر في موقع ellaandjo فإنها ممارسة من الطب الصينى القديم يعتمد على استخدام الحجر الجواشا الناعم لتدليك الوجه والرقبة، بتمريره تمريرات مختلفة ومتوازنة، من أسفل الرقبة مرورا بالوجه، حتى الوصول لأعلى الوجه، وهى تقنية مريحة وفعالة.

فوائد حجر الجواشا

فوائد الجواشا كثيرة، أثبتتها الدراسات الحديثة، وفقا للتقرير، فإن هذا الروتين اليومى يعزز من سلامة الأعصاب وتعزيز سريان الدورة الدموية فى الوجه، إضافة إلى إيقاف زحف علامات الزمن والتجاعيد، ومن أهم فوائدها :

تخفيف التوتر العضلى في الوجه والرقبة

تعزيز عمل وسريان الدورة الدموية بشكل جيد

تعزيز التصريف الليمفاوى في الجسم

تخفيف حدة التوتر والقلق النفسى واضطرابات العضلات

تحفيز تدفق الدم جيدا في الجسم

تعزيز الصحة العامة

تخفيف توترات الوجه وتعبيراته

تشد وتحدد عظام الوجه

تعمل على تحديد نقاط التلامس الليمفاوية

إزالة الانتفاخات المتكررة في الوجه

شد عظام الخد

توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد

تعزيزو التوهج والدموية في الوجه

تقليل الخطوط والتجاعيد في الوجه والرقبة

تقليل الهالات السوداء ومحاولة السيطرة عليها

تعزيز امتصاص المرطبات الطبيعية

تحسين جودة النوم

الاسترخاء العام للجسم والوجه

تعزيز ملامح الوجه الشابة، وتقليل حدة ترهلات الجلد

الحماية من التندب وتخفيف آثار المشكلات الجلدية نتيجة تعزيز الدورة الدموية

نصائح هامة

وينصح باستخدام الجواشا تحت إشراف طبى جيد، وذلك لأن الطبيب يحدد طبيعة عملها وفائدتها لكل حالة بشكل خاص، مع توصيل فائدتها لكل حالة بشكل خاص، وعلى المرأة جعل حجر الجواشا في روتينها اليومى للعناية بالجمال والبشرة.