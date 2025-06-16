شكرا لقرائتكم خبر عن ما بتفرطش فى مقتنياتك.. اعرف إيه هو اضطراب الاكتناز القهرى والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب الاكتناز أحد أهم الاضطرابات التي يعانى منها البعض، تتسبب لهم في مشكلات اجتماعية وحياتية كثيرة، والاكتناز يختلف كليا عن الاقتناء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع psychiatry فهو اضطراب يشعر معه الشخص باضطراب نفسى إذا ما اضطر للتخلص من ممتلكاته، فضلا عن أن أغلب المصابين به، يكتنزون الأشياء حد الجنون، وحد صعوبة المعيشة بين هذه المقتنيات الكثيرة والعشوائية.

اقتناء الأشياء غالبا ما يكون منظما وبشكل انتقائى، أما المكتنز فهو شخص يعيش في فوضى ويكتنز الأشياء دون ترتيب، وبشكل مرضى.

انتشار الاضطراب

يبلغ انتشار هذا الاضطراب حوالى 2 فالمائة، بين الناس عامة، بينما تزيد حدة الاضطراب في كبار السن من هم أكبر من 65 عاما، ويزيد أيضا فيمن يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، ومرضى الاكتئاب والقلق، ويزداد شدة هذا الاضطراب مع التقدم في العمر.

اضطراب الاكتناز يزيد من مشكلات في العلاقات الاجتماعية، وزيادة مخاطر الحرائق والتعثر ومخالفات قواعد الصحة العامة والنظافة، كما يزيد من حدة التوتر الاجتماعى والنفسى، وقد يزيد من فرص الوحدة والعزلة.





الاعراض المحددة للاكتناز:

مشكلة نفسية وشعور سلبى عند التخلص من الممتلكات أيا كان نوعها

حاجة ملحة للاحتفاظ بالأشياء

صعوبة قاتلة ومشاعر ضيق حادة عند التخلص من الأشياء

أماكن المعيشة مليئة بالفوضى

أسباب الاكتناز القهرىلا يوجد سبب محدد للاكتناز القهري، فهو في علم الأعصاب يتعلق بشكل كبير بالاضطرابات العقلية، ولكنه أكثر شيوعًا في الأفراد الذين يعاني أحد أفراد أسرتهم من هذه المشكلة، وقد يحدث بعد حدث حياتي مرهق، مثل الوفاة أو الصدمات أو غيرها، ويرتبط ارتباطات واضحة باضطراب الوسواس القهري ومشكلات الذاكرة البصرية والتعلم وغيرها.



علاج الاكتناز القهرييتم من خلال العلاج السلوكي المعرفي، الذى يعتمد على العلاج بالكلام والعلاجات السلوكية الأخرى، وقد يزيد الأمر حد استخدام العلاجات الدوائية النفسية، ورغم محدوديتها، وتكون الأدوية بها أملاح الأمفيتامين الممتدة المفعول والأتوموكسيتين، للسيطرة على الأعراض بتلك المواد الفعالة.